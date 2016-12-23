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Новости

Бывший мэр Москвы Лужков госпитализирован в критическом состоянии

, ИА "Амител"
Врачи борются за его жизнь

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, а ныне декан факультета управления крупными городами Международного университета экстренно госпитализирован в больницу, сообщает "Комсомольская правда".

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В эти минуты врачи борются за его жизнь. По предварительной информации, 80-летний Лужков был госпитализирован в критическом состоянии. К нему была вызвана бригада реаниматологов, она и доставила его в одну из столичных клиник.

При этом пресс-секретарь Лужков Геннадий Теребков агентству городских новостей "Москва" сообщил, что никакой госпитализации не было.

"Сообщения о госпитализации Юрия Михайловича абсолютно не соответствуют действительности, это ложь. Он имеет право посещать лечебные учреждения в любое время. О госпитализации, повторюсь, речи не идет", — сказал он.

 

 


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Комментарии

23.12.2016 20:15
CALIBR

Вот трудится человек всю жизнь,как пчёлка - в улей складывает , но наступает момент, когда не остаётся смысла чахнуть над златом и серебром.И это есть непреодолимые обстоятельства : пришёл голым в мир и голым уйдёт.

0  0
23.12.2016 20:30
BOSS2014

Помнится, включаю как-то тиливизерь в 90-х, там выступает Кепка и говорит: "Всё, Черномырдин это политический пенсионер". Через пару дней пенсионэр дал отпор: "Если я политический пенсионер, то он... он... дед обычный!". Вот так. Суета. Всё прошло как с белых яблонь дым.

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23.12.2016 21:06
дед

та нормальный он мужик! мэр был Москвы! их там по пальцам пересчитать! надыть просто отдать должное его таланту и трудолюбию!

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24.12.2016 11:11
- гость -

Ворюга он талантливый и наглый, которого назначили учить студентов воровству, наглости и плевать на людей, которых потом они тоже будут нагло обворовывать. Вот такая политика в нашей стране.

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24.12.2016 16:46
- гость -

А в самом деле, вот ради чего он нагреб эти миллиарды? В утешение жене-красавице?

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