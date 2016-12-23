Фото: kremlin.ru

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15:38 — "По поводу алкоголизации. Это действительно проблема. Здесь нужен комплекс мер, он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере", — подчеркнул президент и заявил, что нужно дальше продолжить напряженную, многоплановую работу по борьбе с алкоголизацией населения.

15:39 — "Любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим", — отметил Путин, подчеркнув, что "нам с вами пора заканчивать".

15:40 — Журналистка из Грузии интересуется мнением Путина о безвизовом режиме между ЕС и Грузией, а также между РФ и Грузией.

Путин не исключил возвращение безвизового режима между Россией и Грузией. Главным условием для этого является сотрудничество в борьбе с терроризмом, подчеркнул глава государства.

15:42 — "Водке — нет, квасу — да", — сказал Путин и попросил передать микрофон журналисту, который хотел задать вопрос про квас. Но в итоге вопрос был посвящен ВДНХ, в частности, желанию представлять там кировские бренды.

15:44 — Путин в ответ рассказал о возрождении ВДНХ и пообещали приехать в Вятку.

15:45 — журналист NBC News спросил, когда глава государства намерен встретиться с Трампом.

15:46 — Путин затруднился ответить, когда у него будет встреча с избранным президентом США.

Также он добавил, что согласен с Трампом, что главным вопросом их встречи должно стать улучшение отношений между странами.

15:47 — Президента спросили об ошибках в его жизни. Он, в ответ подчеркнул, что старается сделать выводы из всех таких ситуаций и не повторять их.

15:48 — Президента спросили о развитии детских журналов в стране и о том, какого робота Путину не хватает в Кремле.

"Вы знаете, роботы нужны в производстве, в промышленности, когда мы занимаемся такими делами, мы не можем использовать роботов, тут необходимо быть людьми. На роботов опираться не стоит", — отметил глава государства.

15:49 — Президент полагает, что библиотеки необходимо превращать в мультимедийные центры "с книгами и интернетом". По его словам, данный вопрос требует внимания на региональном и федеральном уровне.

15:50 — Последний вопрос от "Ведомостей" про вопрос о бюджете, обратив внимание на порядок выплаты дивидендов в "Роснефтегазе". "Зачем ему эти деньги? Почему эти деньги не попадают в бюджет? Может, изъять их?", — заявила корреспондент.

15:52 — Путин подчеркнул, что все средства, которые есть у "Роснефтегаза" абсолютно прозрачны и находятся под контролем правительства.

Средства этой фирмы будут направлены на научные гранты, на проекты, связанные с большой авиацией, на производство авиационных двигателей с большой тягой.

15:54 — Президент закончил пресс-конференцию, поблагодарил всех за терпение и поздравил с наступающим Новым годом.