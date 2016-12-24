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Алтайский завод прецизионных изделий получил статус привилегированного поставщика всемирно известной компании Bosch, сообщили в региональном управлении экономки и инвестиций.
Соответствующий статус барнаульское предприятие получило в группе "Подразделение автомобильных запчастей. Дизельные запчасти". Свидетельство о партнерстве высшего ранга председателю правления алтайского завода Виктору Герману выдал первый вице-президент R. Bosch GmbH Ханс-Фридеман Кобер.
В Главэкономики подчеркивают, что это второй случай в мировой практике работы фирмы Bosch с поставщиками. Если же говорить о российских предприятиях, то таких прецедентов и вовсе не было.
С 2011 года АЗПИ представляет собой единственное в мире предприятие, выпускающее готовые и упакованные изделия топливной аппаратуры для Bosch.
Отметим, что Алтайский завод прецизионных изделий (АО АЗПИ) в 2016 году занял второе место по темпу роста в рейтинге отечественных высокотехнологичных компаний "ТехУспех". Кроме того, предприятие вошло в ТОП-15 рейтинга по экспортному потенциалу.
Комментарии
Вообще-то уже 5 лет поставляет )
Не помню какой завод барнаульский, но раньше даже на ваз 2104 выпускал дизельный двигатель..
ужэ Э 09:21
================= Трансмаш,не?
Да, он..сейчас вроде не выпускают вазы с дизелями
Знаем мы эти изделия - контрольные образцы сделают нормально, а потоком пойдет всё кривое, косое и развалится через месяц.
Кривое и косое??? Экспортный потенциал (ключевые заказчики) АЗПИ: R. Bosch GmbH (Германия), «AMBAC International» (США), «UVA» (Швеция), «Chiron», «Sonplas» (Германия), «Hartridge» (Великобритания), «AVL» (Австрия).
гость - 24 декабря 2016 г. 11:59
А чего рабочих посокращали с такими-то заказами?) За копейки делаете или гость 10.59 близок к истине?)
Поздравляю!
Гость 10:59 будет близок к истине,когда пойдёт "поток косого и кривого" ) А пока у него в башке какие-то контрольные образцы,хотя АЗПИ уже 5-ой год продаёт продукцию иностранным фирмам.Так что на сегодняшний момент у самого этого гостя что-то в голове скособенено.
Ну хоть кто-то что-то нормальное делает.
Рост впечатляет!!! Выручка АЗПИ за 2015 год составила 815,5 млн. руб., темп роста выручки за 2010-2015 гг. – 336%. Объемы производства завода каждый год возрастают примерно на 40%. Численность персонала компании – 963 сотрудника, 11 из которых имеют научные степени.
Достойно уважения, молодцы