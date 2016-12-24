Воскресенье, 25 Декабрь, 17:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52,5
-7°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Крушение самолета Минобороны
Новости

Барнаульский завод стал первым привилегированным поставщиком фирмы Bosch

, ИА "Амител"
Алтайский завод прецизионных изделий впервые в российской практике удостоился подобной оценки

Фото: expert.ru

Алтайский завод прецизионных изделий получил статус привилегированного поставщика всемирно известной компании Bosch, сообщили в региональном управлении экономки и инвестиций.

Соответствующий статус барнаульское предприятие получило в  группе "Подразделение автомобильных запчастей. Дизельные запчасти". Свидетельство о партнерстве высшего ранга председателю правления алтайского завода Виктору Герману выдал первый вице-президент R. Bosch GmbH Ханс-Фридеман Кобер.

В Главэкономики подчеркивают, что это второй случай в мировой практике работы фирмы Bosch с поставщиками. Если же говорить о российских предприятиях, то таких прецедентов и вовсе не было.

С 2011 года АЗПИ представляет собой единственное в мире предприятие, выпускающее готовые и упакованные изделия топливной аппаратуры для Bosch.

Отметим, что Алтайский завод прецизионных изделий (АО АЗПИ) в 2016 году занял второе место по темпу роста в рейтинге отечественных высокотехнологичных компаний "ТехУспех". Кроме того, предприятие вошло в ТОП-15 рейтинга по экспортному потенциалу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.12.2016 08:27
- гость -

Вообще-то уже 5 лет поставляет )

0  0
24.12.2016 09:21
ужэ Э

Не помню какой завод барнаульский, но раньше даже на ваз 2104 выпускал дизельный двигатель..

0  0
24.12.2016 10:09
работяга

ужэ Э 09:21

================= Трансмаш,не?

0  0
24.12.2016 10:14
ужэ Э

Да, он..сейчас вроде не выпускают вазы с дизелями

0  0
24.12.2016 10:59
гость

Знаем мы эти изделия - контрольные образцы сделают нормально, а потоком пойдет всё кривое, косое и развалится через месяц.

0  0
24.12.2016 11:59
- гость -

Кривое и косое??? Экспортный потенциал (ключевые заказчики) АЗПИ: R. Bosch GmbH (Германия), «AMBAC International» (США), «UVA» (Швеция), «Chiron», «Sonplas» (Германия), «Hartridge» (Великобритания), «AVL» (Австрия).

0  0
24.12.2016 13:26
- гость -

гость - 24 декабря 2016 г. 11:59

А чего рабочих посокращали с такими-то заказами?) За копейки делаете или гость 10.59 близок к истине?)

0  0
24.12.2016 13:40
Паша

Поздравляю!

0  0
24.12.2016 15:04
то 13:26

Гость 10:59 будет близок к истине,когда пойдёт "поток косого и кривого" ) А пока у него в башке какие-то контрольные образцы,хотя АЗПИ уже 5-ой год продаёт продукцию иностранным фирмам.Так что на сегодняшний момент у самого этого гостя что-то в голове скособенено.

0  0
24.12.2016 15:32
- гость -

Ну хоть кто-то что-то нормальное делает.

0  0
24.12.2016 15:39
это хбк

0  0
24.12.2016 17:32
технократ

Рост впечатляет!!! Выручка АЗПИ за 2015 год составила 815,5 млн. руб., темп роста выручки за 2010-2015 гг. – 336%. Объемы производства завода каждый год возрастают примерно на 40%. Численность персонала компании – 963 сотрудника, 11 из которых имеют научные степени.

0  0
25.12.2016 08:59
- гость -

Достойно уважения, молодцы

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:17
Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность 0
17:09
Лучшие выступления ансамбля Александрова. Фото и видео 0
16:54
Патриарх Кирилл помолился о погибших в результате крушения Ту-154 0
16:52
Видео с места крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи 2
16:35
Муж Доктора Лизы подтвердил, что его жена находилась в упавшем самолете 0
16:22
Кобзон заявил, что должен был лететь на разбившемся самолете Ту-154 4
16:20
Комиссия Минобороны вылетела в Сочи для расследования крушения 0
16:16
Чем знаменит ансамбль имени Александрова, артисты которого летели в Сирию? 0
16:10
Елизавета Глинка: путь доктора Лизы 0
16:08
Самые известные авиакатастрофы в истории самолетов Ту-154 1
15:57
Расследование крушения Ту-154 передано в Центральный аппарат СК 2
15:31
Доктор Лиза значится в списках пассажиров, рухнувшего самолета Ту-154 1
15:25
Основные версии и причины крушения самолета Минобороны России 7
15:12
Минобороны опубликовал список пассажиров самолета Ту-154 7
15:07
Мэр Москвы распорядился помочь семьям погибших при авиакатастрофе ТУ-154 0
15:03
Стали известны имена журналистов, находившихся на борту самолета Минобороны 0
14:37
На борту самолета Минобороны находились 92 человека 0
14:14
Что случилось с самолетом Минобороны РФ над Черным морем? 5
14:10
Появился предварительный список пассажиров, находившихся в самолете ТУ-154 3
13:47
Крушение самолета Минобороны. Хроника событий 0
13:38
Почему падают самолеты? Крупнейшие авиакатастрофы за последние годы 56
13:12
ТАСС: самолет Минобороны упал в Черное море 34
13:04
Савченко создает свою партию под названием РУНА 0
12:50
Специалисты называют техническую неисправность причиной крушения самолета 9
12:33
Впервые в Барнауле в новогоднюю ночь пройдет Литургия 1
12:29
Минобороны подтвердило пропажу с радаров самолета Ту-154 3
12:03
Около 130 человек застряли на фуникулере на горнолыжном курорте в Италии 0
11:47
Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров 28
11:30
Сердечный приступ случился у ребенка на борту самолета Торонто-Лондон 0
11:06
Испанский художник Хиль Паррондо умер в возрасте 95 лет 2
10:34
Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа 0
10:02
Частный жилой дом сгорел в центре Барнаула. Фото 1
09:38
"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут утром 25 декабря 3
09:11
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве задержан 0
08:38
Бомбу времен ВОВ взорвут в Германии 25 декабря, идет эвакуация населения 2
08:17
Магазин загорелся в Бийске в ночь на 25 декабря 3
08:00
Главное блюдо стола: как правильно готовить фаршированную индейку? 6
07:36
Таунхаус в викторианском стиле продается в Барнауле за 23 млн рублей. Фото 21
07:04
Католики и протестанты празднуют 25 декабря Рождество Христово 7
06:32
Метели и бураны возвращаются в Алтайский край 25 декабря 1
06:01
ТОП-10 городских новинок: чем прирос Барнаул в 2016 году. Фото 9
23:02
Российские школьники хуже всего знают историю регионов 4
22:03
Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы полосы и застрял 0
21:20
Радиозавод в Барнауле продолжает тлеть. Фото 8
21:06
Житель Белокурихи угнал автомобиль со спящим хозяином внутри 1
20:00
Стюардесса Вулович, пережившая авиакатастрофу 1972 года, умерла в Сербии 1
19:32
Состояние актрисы Кэрри Фишер из "Звездных войн" стабилизировалось 0
19:03
Санта Клаус в канун Рождества отправился в кругосветку с подарками 0
18:35
18 сотрудников МЧС тушили пожар в частном доме Барнаула 1
18:07
Температура до -30 градусов опустится на Алтае в ночь на 25 декабря 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.