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Владимир Путин считает избирательную систему в США архаичной

, ИА "Амител"
Голосование в США по своей структуре является сложным

Владимир Путин считает, что сегодняшняя деятельность и высказывания Демократической партии США не соответствуют названию. Об этом президент сообщил во время 12-й ежегодной пресс-конференции.

В частности, Владимир Путин отметил, что призывы демократов не слушать выборщиков, решением которых президентом США был избран республиканец Дональд Трамп, являются неверной тактикой.

Путин напомнил, что голосование в США по своей структуре является сложным, и добавил, что "вся проблема — в архаичности выборов в США".

Amic.ru вел прямую трансляцию пресс-конференции президента.

 

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Владимира Путина - 2016

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Комментарии

23.12.2016 20:33
CALIBR

ВВП высказал своё личное мнение ,его можно уважать,можно нет , но есть замечательная поговорка на этот счёт у русского народа : со своим Уставом в чужой монастырь не лезут. Сами разберутся.

0  0
23.12.2016 20:34
BOSS2014

Система сгнила. Но надежда умирает последней. Трамп придёт - порядок наведёт. ))

0  0
23.12.2016 20:43
PASHA

А по моему, платить налоги на содержание чиновников архаично. Чиновники должны получать минималку и носить спец тату на лбу. А каждый свободный гражданин мог бы иметь право дать пенделя любому слуге народа.

Вот это не архаично - это я думаю прогрессивно))))

0  0
23.12.2016 20:55
Алексеевич

Возможно, что их избирательная система архаична, но она обеспечивает стране и ее населению неуклонное развитие и повышение жизненного уровня, нацелена не на бесконечное нахождение у власти, а на ее смену, как и должно быть в демократическом государстве!

0  0
23.12.2016 20:56
BOSS2014

Алексеевич зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 20:55

Последние 15-20 лет повышения уровня жизни не было.

0  0
23.12.2016 21:11
дед

считаю выборную систему омериканцев не просто архаичной, а дубовой, заточенной на правящую элиту! товарисч калибр! я тож как и мой президент лезу с уставом к омериканцам? которые тут окопались со своим принципом демократических выборов? поржал от души! блеснули мацой! ха-ха!

0  0
23.12.2016 21:12
дед

Паш! энто анархично! причем в самой крайней своей степени! ха-ха!

0  0
23.12.2016 21:25
PASHA

дед, ну ты же понимаешь, что к честным чиновникам энто не относится. Я сам бывший чиновник, жена моя - действующий. Но кое кто действительно заслужил пенделя, представь как это будет прогрессивно. Вот казаки порки друг другу устраиивают.

А тут, заворовался чиновник, получил пендель, ну чем не прогресс?

0  0
23.12.2016 21:33
дед

Паш! вот поэтому ты и бывший! и карьеру фик там когда сделаешь! такой прогресс в истории нашей страны уже был! про матросика помнишь? тот тож пенделя давал!

0  0
23.12.2016 21:37
PASHA

Дед, чиновником честно не заработаешь и семью из 5 человек не прокормишь. Ну получал я начальником отдела 30 тыс. (Эт мне 30 лет было, карьера конечно не зам-губернатора, но и не специалист первой категории) Это что, один раз в Ашан сходить?

Если есть мозги все из чиновников на гражданку валят.

0  0
23.12.2016 21:47
дед

Паш! та чо тогда им пенделя давать, чел за нищебродскую зарплату лямку тянет, а тут ему барыга кокойнить придет и начнет "увещевать" как себя вести с ним "правильно"!

0  0
23.12.2016 21:55
PASHA

Дед, я для кого говорю что это не каждому надо делать. Бывает такое, что работают там честно, особенно одинокие женщины. Или люди с обеспеченными супругами. Но не имея шершавый язык или не замаравшись высоко не пробьешься, ты я думаю и сам это знаешь и спорить не будешь.

Но если ты работаешь честно и у тебя куча иждивенцев наступает момент, когда понимаешь: "все, дальше так нельзя", и тут два пути, либо честно уходишь, либо начинаешь нечестно работать. Есть возражения приведи.

Мне часа на полтора смотаться надо. Так что не обращай внимания если ответа долго не будет.

0  0
23.12.2016 21:55
CALIBR

я тож как и мой президент лезу с уставом к омериканцам? +++++++++++ дед ,президент -"либераст",причём абсолютный , вы - антилибераст и тоже - абсолютный. У вас разные политические взгляды и платформы : как он может быть ВАШИМ ? Или вы по принципу кота Матроскина : корова государственная,а молочко из под неё - моё ? * уму моему нерастяжимо. )

0  0
23.12.2016 22:03
дед

Паш! епрст! городов много администраций тож, везде люди! работают, страютЦа, честно и добросовестно делать свою работу! если ты человек положительный, то так и должен все воспринимать! чем та же администрация сильно отличаетЦа от заводоуправления! или конторы рога и копыта? все очень взаимосвязано, везде ессно свои корпоративчеГи, и ничегошеньки никто с энтим делом сделать ничего не могет!

0  0
23.12.2016 22:04
дед

калибру! мало закусили! вижу тяпница вам удалась! ха-ха!

0  0
23.12.2016 22:09
CALIBR

дед ,если вы и видите, то только галлюцинации в своём мозгу. * Другого объяснения вашему вангованию не нахожу,звиняйте. )

0  0
23.12.2016 22:11
BOSS2014

Добрый вечер, Казимир! Как думаешь, смогут найти общий язык Путин и Трамп?

0  0
23.12.2016 22:17
CALIBR

дед,ловите :

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление о расширении возможностей в области ядерного оружия, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем, передает агентство Рейтер. "Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", — заявил он телеканалу MSNBC. https://ria.ru/world/20161223/1484448933.html

Вы с мимикром по прежнему считаете ,что хрен (Трамп) редьки (Хиллари) слаще ?

0  0
23.12.2016 22:21
дед

калибру! вас камрад за трампа мытарит а вы на мне пытаетесь отыгратЦа! пишите, пишите исчо за трампа! тока сильно не безумствуйте! ха-ха!

0  0
23.12.2016 22:30
CALIBR

дед,"мытарит"-ключевое слово. Вы передайте этому "мытарю" пусть он кур в курятнике ...того - мытарит ), а вас призываю просто трезветь и не возлагать на Трампа особых надежд.

0  0
23.12.2016 22:36
дед

калибру! "призываю"- ключевое слово! вот призывайте своих коллег к бескомпромиссной борьбе за щаздие(непонятно чие) и справедливость(вообще непонятно) на баррикады там или пикеты! а у меня уже возраст понимаете ли призывной давно закончился!

0  0
23.12.2016 22:47
CALIBR

дед ,замечу- о баррикадах вы заговорили,я же призвал вас (дублирую) просто трезветь и не возлагать на Трампа особых надежд. * якши ?

0  0
23.12.2016 22:48
BOSS2014

Камрад, мне интересно когда наш друг Казимир начнёт переобуваться вслед за своими поводырями. Понимаешь, хочу не пропустить момент! ))

0  0
23.12.2016 22:52
дед

камрад! прошу тебя по человечески! относитЦа очень уважительно к возрасту нашего уважаемого калибра! и больше тему про "переобуватЦа" не поднимать! от слова совсем! будешь потом каятЦа!

0  0
23.12.2016 23:00
CALIBR

дед , да не парьтесь на пару с мимикром моим возрастом - парьтесь на пару с мимикром в бане : очищайте друг дружку от трампофилии,а деньги в кружку нам с Пашей. Мы найдём им достойное применение.

0  0
23.12.2016 23:08
BOSS2014

У нашего друга вполне нормальный возраст. Любого из нас в этом возрасте может в той или иной степени вштырить маразм со склерозом. В этом нет ничего удивительного, это жизнь.

0  0
23.12.2016 23:10
PASHA

Не понимаю, как могут зависить отношения отношения России и США от Отношений между Путиным и Трампом. США страна с с системой сдержек и противовесов, страна которой требуются десятилетия для смены курса и иногда срока правления одного президента не достаточно, в отличии от России, где правит один человек, который толи либерал, толи патриот. Да и сравнивать две фигуры не стоит. Трамп - победивший в серьезной борьбе президент, в демократической стране. Путин - человек которого поставил Ельцин, а результатами выборов и всяких там рейтингов в авторитарном государстве, можно махать сколько угодно, грош им цена. Здесь не стоит вопрос, кто из них лучше или хуже, здесь стоит вопрос о том насколько разные у этих людей полномочия и насколько по разному они пришли во власть.

0  0
23.12.2016 23:23
дед

"Трамп - победивший в серьезной борьбе президент, в демократической стране." манументально! ржу не могу! пат сталом! камрад, пиши в скрижали! ха-ха!

0  0
23.12.2016 23:27
дед

"США страна с с системой сдержек и противовесов" Паш! да ты у нас востоко, тьфу омериканоВед! привед медведь! ржу опять! тяпницо, фигле отлучился так результативно! ха-ха!

0  0
23.12.2016 23:33
дед

полномочия! вот Паша ключевое слово, которое тебе пофик, но на самом деле являетЦа определяющим для сравнения Путина и Трампа! ха-ха!

0  0
23.12.2016 23:53
PASHA

дед, вот это все я даж прокомментировать не смогу. пошел спать

0  0
23.12.2016 23:59
дед

давай! отдыхай! я италию смотрю! синьора уже запихнула росонерям один!

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24.12.2016 11:16
- гость -

Но если ты работаешь честно и у тебя куча иждивенцев наступает момент, когда понимаешь: "все, дальше так нельзя", и тут два пути, либо честно уходишь, либо начинаешь нечестно работать.

Я не много чиновников знаю, сменивших маленькое, но надёжное кресло на работу. Выбирают обычно второй вариант, тем более всё безнаказанно.

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24.12.2016 11:19
CALIBR

Будьте уверены ,для Паши честно работать - его кредо.

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24.12.2016 14:27
фрс

Система может и архаичная... Но,именно такая система обеспечивает США торжество федерализма! Если бы считали по головам,получалось бы,что два штата решали ли бы все:очень чёрный Нью Йорк и гей-Калифорния! Таков их удельный вес! Так может быть и у нас вес регионов должен быть ощутимей? Тогда и бабло все в Москве застревать не будет,а?

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