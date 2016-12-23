12-я большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 3 час 50 минут.

Во время нее успели задать свои вопросы 47 российских и зарубежных журналистов. В их числе и журналистка из Алтайского края. Самые ключевые моменты пресс-конференции – в обзоре ИА "Амител" .

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Отличие этой пресс-конференции от прочих в том, что не было вступительного слова президента. Глава государства поздоровался с присутствующими и тут же приступил к ответам на вопросы. Надо также отметить, что в этом году пресс-конференция была больше похожа именно на пресс-конференцию, а не шоу "как привлечь президента и что бы смешного сказать", как это было в предыдущие годы.

Про экономику

Фото: Кремлин.ру

По словам Владимира Путина, инфляция в этом году в России будет рекордно низкой — около 5,5%. Сократился и спад ВВП с 3,7% до примерно 0,5-0,6%.

В целом глава государства считает, что экономика России приспособилась к сложившейся в мире ситуации. Однако проблемы в этом секторе есть. И один главных — падение реальных доходов населения, которое сказывается на спросе.



"У нас "припали" реальные располагаемые доходы населения, что не очень хорошо. Но здесь определенный положительный тренд возникает: в последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики", — отметил президент.

Удалось задать вопрос и журналистке из Алтайского края. Девушка спросила президента, будет ли оказываться поддержка таким регионам, как Алтайский край, которые не имеют больших долгов по кредитам. Путин ответил, что в этом плане наш регион находится "в выигрышном положении, его руководство ведет высокопрофессиональную бюджетную политику". Губернатор Алтайского края Александр Карлин уже выразил благодарность Путину за такую оценку своей работы.

Об уголовных делах на чиновников

Фото: Кремлин.ру

Президент признался, что внимательно следит за всеми резонансными делами. В том числе – за расследованием убийства Немцова и дела Улюкаева.

Путин отметил, что не разговаривал с Улюкаевым, однако после ознакомления материалов следствия утратил к нему доверие, а потому освободил его от должности. В то же время президент подчеркнул, что до суда предварительные выводы делать "нецелесообразно и вредно".

О допинге в спорте

Фото: Кремлин.ру

Российский президент заявил, что в нашей стране нет никакой государственной системы допинга. Но проблемы с этим имеются. А потому расследование дел, связанных с допингом в России обязательно будут доведены до конца, пообещал глава государства. При этом Россия намерена сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Если говорить о информаторах, которые уезжают за границу… Я не помню фамилию этого гражданина… Он до этого где работал? В Канаде! И таскал сюда эту гадость и заставлял спортсменов принимать. Потом, когда ему хвост прижали, он удрал. На каком-то этапе ему будут помогать за рубежом, а потом, как любого негодяя, бросят просто и все", — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что деятельность ВАДА должна быть понятной, прозрачной, проверяемой. По его мнению спорт, как и культуру, нужно полностью очистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей.

Про Крым

Фото: Кремлин.ру

Уровень доходов жителей Крыма обязательно выровняется по отношению ко всей России, пообещал президент. На данный момент в России в среднем уровень доходов 35 тысяч рублей, а в рыму — 24,5 тысяч. Между тем, в регионе создаются условия для нормального развития экономики, но деньгами нужно правильно распоряжаться.

С введением в строй Керченского моста увеличится количество туристов, считает Путин.

Про "переворот" власти в США

Фото: Кремлин.ру

Проигравшая сторона в США пытается свалить свои неудачи на внешние факторы, в том числе на Россию, считает президент Владимир Путин.

По его словам, действия демократической партии США не соответствуют ее названию. В то же время Трамп очень тонко чувствовал настроения американского общества и работал в этой парадигме, поэтому и выиграл выборы.

Путин сообщил, что может встретиться с Трампом после того, как тот вступит в должность. Главной темой беседы станет нормализация отношений двух стран.



"Наши отношения нужно выстраивать на базе взаимной симпатии народов", — сказал Путин.

Про Турцию

По мнению Владимира Путина, убийство российского посла в Турции можно считать покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. "Я скептически относился к словам, что наш самолет был сбит без санкции турецкого руководства, но сейчас, после убийства посла, я начинаю верить, что все возможно", — сказал Владимир Путин.

В тоже время, по его словам, эта трагедия не помешает развитию российско-турецких отношений,



Про Украину

Фото: Кремлин.ру

Главное — чтобы жители Донбасса перестали считать оккупантами украинцев, заявил российский президент.

Также он отметил, что российская сторона делает все возможное, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены.

Также Путин заверил, что задержанных в России сотрудников украинской военной разведки никто не пытает и не бьет.

Что касается журналистов и режиссеров из Украины, которые были задержаны в России, то, про мнению Путина, режиссеры и журналисты должны прежде всего снимать фильмы и заниматься журналистикой. А если режиссер хотел совершить теракт, то его нельзя освобождать только за то, что он режиссер.

Также Путин сказал, что одобряет введение Евросоюзом безвизового режима для украинцев. "Если гражданам Украины не дадут возможности устраиваться на работу в Европе, то это скажется на их социальной защищенности", — отметил российский президент.

Про Европу



Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с Европой, санкции ввели на Западе.

Также он сообщил, что Россия с удовольствием пойдет на отмену контрсанкций, но только после отмены санкций со стороны европейских стран.



Про нефть

Фото: Кремлин.ру

Президент России признался, что ему сложно сделать прогнозы по ценам на нефть. Однако по его мнению цена в $40 за баррель будет оптимальной для российской экономики. "Минэнерго уже высказывало свои предположения. Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне...Сейчас, насколько мне известно, Brent не $45 (за баррель), а $55. Но я уже сказал, что мы рассчитываем бюджет из таких консервативных прогнозов — $40 за баррель. Те результаты, которые мы получили, мы их получили исходя из того, что реальная ситуация по сравнению с нашими прогнозами была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года исходя из расчета $50 за баррель, а он оказался $40", — напомнил Путин.



Про скромность

Фото: Кремлин.ру

Путин призвал чиновников и представителей бизнеса "быть скромнее", особенно при строительстве "вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости".



"Это касается и премий, это касается доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей", — заявил президент. При этом он отметил, что то, что пресса "пощипывает" и чиновников, и представителей крупного бизнеса, в том числе с госучастием — это, в принципе, хорошо. Однако призвал журналистов не перегибать палку, вести себя аккуратно и не вторгаться в личную, частную жизнь людей публичных.