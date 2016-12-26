Фото: Александра Черданцева
Экс-глава реготделения "Единой России" в Алтайском крае Борис Трофимов рассказал журналистам, почему не стал выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Это, по его словам, необходимость омоложения партии и его профессиональная занятость.
Переизбрание секретаря регионального отделения партии произошло в пятницу, 23 декабря. Пост руководителя голосованием большинства депутатов занял единоросс, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.
Борис Трофимов на конференции сложил с себя полномочия и заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
По нашей информации, именно Романенко был согласован на этот пост.
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Борис Трофимов уже после перевыборов объяснил: причин не оставаться в этой должности, которую он занимал с 2008 года, несколько.
Во-первых, он напомнил, что партия ставит перед собой задачу омоложения. Кроме того, он признал: итоги выборов 2016 года были ниже, чем планировалось.
Во-вторых, ему необходимо сосредоточиться на своей основной работе. С 1997 года, напомним, он занимает пост главы Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю. Сейчас в ПФР, по словам Трофимова, идут серьезные процессы структурной реорганизации, кроме того, регион входит в несколько пилотных программ.
"Это решение мое. Я обратился к коллегам на президиуме. Коллеги меня поняли, и мы, обсуждая претендентов на пост нового секретаря, пришли к кандидатуре моего старого товарища по комсомольской работе, по партии Александра Романенко. Наше мнение совпало с мнением наших делегатов", – сказал Трофимов.
За Романенко проголосовали 165 делегатов конференции. За второго кандидата – бизнес-омбудсмена Павла Нестерова – шесть.
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Комментарии
Прямо сам взял-и не захотел!
Прямо сам взял-и не захотел!
Прям не захотел. Поверь, НЕ захотел. Сам. Так бывает, хоть в твоём черепном коробке и не умещается
ща увидим как талантищще сынищще бизнесменище будет семимильными шагами развиваться !!! Хаммер может пропьет уже, на жигули зеленые пересядет!
Ога бюджет доить и не захотел, сам! Конечно - после таких скандалов с воровством миллионов ОМС , пенсионный пересчитать - найдется многое! Там снабженцы сразу после ТРЕХ месяцев работы машины по миллиону купили себе!
https://youtu.be/oYwSJ_dF1HA https://youtu.be/Xh3yznVM9GU https://youtu.be/upa1HzOWxT0
Вот за этого вашего пинком послали ))) Из-за этого у педроссов результатик неважнецкий вышел, уж признайтесь и покайтесь )))
9:20 а как же 50*50
а ему это надо? он и так хорошо пристроился к гос. кормушке