Фото: Александра Черданцева

Экс-глава реготделения "Единой России" в Алтайском крае Борис Трофимов рассказал журналистам, почему не стал выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Это, по его словам, необходимость омоложения партии и его профессиональная занятость.

Переизбрание секретаря регионального отделения партии произошло в пятницу, 23 декабря. Пост руководителя голосованием большинства депутатов занял единоросс, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Борис Трофимов на конференции сложил с себя полномочия и заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

По нашей информации, именно Романенко был согласован на этот пост.

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Борис Трофимов уже после перевыборов объяснил: причин не оставаться в этой должности, которую он занимал с 2008 года, несколько.

Во-первых, он напомнил, что партия ставит перед собой задачу омоложения. Кроме того, он признал: итоги выборов 2016 года были ниже, чем планировалось.

Во-вторых, ему необходимо сосредоточиться на своей основной работе. С 1997 года, напомним, он занимает пост главы Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю. Сейчас в ПФР, по словам Трофимова, идут серьезные процессы структурной реорганизации, кроме того, регион входит в несколько пилотных программ.

"Это решение мое. Я обратился к коллегам на президиуме. Коллеги меня поняли, и мы, обсуждая претендентов на пост нового секретаря, пришли к кандидатуре моего старого товарища по комсомольской работе, по партии Александра Романенко. Наше мнение совпало с мнением наших делегатов", – сказал Трофимов.

За Романенко проголосовали 165 делегатов конференции. За второго кандидата – бизнес-омбудсмена Павла Нестерова – шесть.

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