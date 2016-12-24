Новогодний розыгрыш 100 призов одновременно объявили реалити-квест "Альфа" и сеть сообществ в социальных сетях "Media Effect". Организаторы заявляют, что общая сумма призового фонда составила 100 000 рублей. Среди призов: мягкие игрушки, сертификаты на самые разнообразные услуги, суши-сеты, торты, подарочные карты и даже новогодние ели.
Розыгрыш осуществляется в сети Интернет по привычной уже схеме — участники должны вступить в группу в ВКонтакте "Барнаульцы, объединяйтесь!" и в группу Дом реалити-квестов "Грифон", сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу и ждать итогов.
29 декабря 100 участников получат приятный сюрприз от организаторов.
Принять участие в конкурсе можно здесь.