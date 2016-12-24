Фото: patriot-news.info
Избранному президенту США Дональду Траму очень понравилось поздравительное письмо с предстоящими новогодними праздниками, которое он получил от президента России Владимира Путина, пишет "Российская газета".
Трамп назвал это письмо "очень хорошим". Также республиканец отметил, что мысли Путина "очень правильные".
Отметим, что в письме российский лидер подчеркивают, что отношения между Россией и Америкой "остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире".
Также Путин выразил надежду в том, что когда Трамп вступит в должность, они смогут "предпринять реальные шаги по восстановлению структуры двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене".
Комментарии
Если такие оценки делает Трамп, то это дорогого стоит.
Также республиканец отметил, что мысли Путина "очень правильные". +++++++++++++++ Разумеется, правильные - кому охота иметь "ядерную зиму" ? Вопрос ,каким образом правильные решения можно воплотить в реалии времени - методом уступок или методом принуждения силой ,остаётся открытым. * заявления Трампа о наращивании качества (мощи) ядерного и обычного вооружения предполагает второе.
Свадьба то когда политическая? И брачный договор какой будет? И главный вопрос: кто в семье хозяин?
"Я надеюсь, что после того, как вы официально вступите в должность президента США (инаугурация состоится в Вашингтоне 20 января), мы сможем принять реальные шаги для восстановления системы двухстороннего сотрудничества и выведения нашей общей работы на международной сцене на качественно новый уровень", — цитируют американские журналисты письмо Путина. http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/tramp-poluchil-ot-putina-priyatnoe-pismo-s-pozdravleniyami.d?id=48341591
Почему не просил об отмене санкций? Импортозамещение в виде Боярышника плохо сказывается на здоровье россиян .
А какая тебе то разница,свин кастрюлеголовый?