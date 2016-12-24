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Новости

Эксплуатация некоторых SSJ-100 запрещена после выявления дефекта

, ИА "Амител"
Речь идет о дефектах в узлах стабилизатора полета

Фото: ru.wikipedia.org

Несколько самолетов SSJ-100 пока не будут использовать из-за дефектов в узлах стабилизатора, пишет газета "Известия".

Как сообщатся, такой дефект является не критичным. Однако в Росавиации принято решение приостановить эксплуатацию даже тех самолетов, которые только попали под подозрение. 

Как пишет портал Regnum, в связи с этим "Аэрофлот" уже успел отменить ряд рейсов. Самолеты должны были лететь в Тюмень, Нижнекамск, Волгоград и Самару.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных компаний (см. ниже). Сертификационное название семейства самолётов — RRJ (Russian Regional Jet). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95).

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.12.2016 09:15
CALIBR

Как сообщатся, такой дефект является не критичным. ++++++++++++++ Дефект в проушинах крепления стабилизатора к фюзеляжу не является критичным разве только для для любителей печной тяги в дремучем Мухосранске.

0  0
24.12.2016 10:27
- гость -

Спец главный по всему пер... мнение высказал.

0  0
24.12.2016 10:31
Калибру

Ну так Барнаул и являет собой пример типичного Мухосранска, а Вы похоже проживаете в частном секторе с печным отоплением и соответствующей тягой, ну как изюминка сортир во дворе.

0  0
24.12.2016 10:36
CALIBR

Ну так Барнаул и являет собой пример типичного Мухосранска ++++++++++++++ Ну,для кого - то и кобыла - невеста ),а для вас Барнаул - Мухосранск. *ваше мнение - это ваше мнение и я на него не претендую.

0  0
24.12.2016 10:41
CALIBR

В то же время, по мнению источника "Интерфакса" в авиастроении, повреждение указанных конструктивных элементов может иметь серьезные последствия. "Даже самое небольшое, микроскопическое повреждение узлов крепления через определенное время, если самолет будет продолжать эксплуатироваться, под воздействием усталости материала будет увеличиваться в размерах до тех пор, пока сам узел крепления не разрушится (произойдет усталостное разрушение). Если это разрушение будет не единичным и произойдет в воздухе, то, при определенных условиях, последствия могут быть самые печальные", - отметил собеседник агентства. http://www.aex.ru/news/2016/12/23/164030/

* для тех ,кто путает сортир с изюминкой.

0  0
24.12.2016 10:49
- гость -

Автомобили отзывают из-за аварий, а тут только по подозрению в возможном дефекте остановили. Правильно сделали.

0  0
24.12.2016 10:55
An Vlad

За то, сколько было пафоса и надутых гордостью щек за заслуги вождя в авиастроении у местных поЦреотов... А оказывается, что единственные два самолета грозят развалится в небе!

0  0
24.12.2016 10:57
CALIBR

а тут только по подозрению в возможном дефекте остановили. +++++++++++++ Если внимательно перечитаете ещё раз,то первый абзац: "Несколько самолетов SSJ-100 пока не будут использовать из-за дефектов в узлах стабилизатора, пишет газета "Известия"." говорит не о подозрениях а о фактическом дефекте,выявленном в процессе эксплуатации.

0  0
24.12.2016 11:02
- гость -

CALIBR 10:57 Если внимательно прочитать, то увидите следующий текст: "принято решение приостановить эксплуатацию даже тех самолетов, которые только попали ПОД ПОДОЗРЕНИЕ". Вот и сказано в комментарии, что правильно сделали

0  0
24.12.2016 11:07
- гость -

Из-за незначительного дефекта ставят крест на всем отечественном авиастроении? Ни одного самолета не разбилось, Ни одного пилота не обвинили в непрофессионализме. О чём шум?

0  0
24.12.2016 11:12
- гость -

гость - 11:07 "О чём шум?" Есть тут любители расцарапывать незначительный укус комара до кровоточащих ран,

0  0
24.12.2016 11:15
CALIBR

которые только попали ПОД ПОДОЗРЕНИЕ" ++++++++++++++++ Не стоит умным людям полагаться на мнение журналиста ради "нескольких строчек в газете",надеюсь ? Дефект выявлен , несколько самолётов главного эксплуатанта (Аэрофлот) остановлены,на других летающих выполнены(выполняют) разовые осмотры , что есть в порядке вещей. Это написано в ссылке , которая выложена мной выше.

* Кстати ,на заре освоения ЯК-42 ,усталостное разрушение привода изменения положения стабилизатора , привело к катастрофе под Смоленском , в которой погиб и артист оригинального жанра ,имитатор голосов Виктор Чистяков.

0  0
24.12.2016 11:15
- гость -

Что такое центроплан, и что такое авионика? Так вот, локализация второй, в отличие от кровавого совка, достигла уже 3% !

0  0
24.12.2016 11:17
- гость -

CALIBR 24 декабря 2016 г. 11:15 А на каких аеропланах летает Главный иммитатор?

0  0
24.12.2016 11:19
Сталинский Сокол

Да нет. Один опытный образез уже канул в лета. Врезавшись в гору, где то в Индонезии. Короче где то там. По моему мнению, наша современная Российская авиация потерпела полный крах. А ведь я Вам напомню, что первый в Мире цельнометаллический самолет был изготовлен в СССР Яковлевым. И рекорды по перелетам, грузоподъемности и дальности, были в СССР.

0  0
24.12.2016 11:21
- гость -

CALIBR 11:15 Что губки надули или кроме ваших комментов других не должно быть? Еще повторяю, что правильно сделали и нечего тут с/рач устраивать.

0  0
24.12.2016 11:24
CALIBR

Один опытный образез уже канул в лета. Врезавшись в гору, где то в Индонезии. Короче где то там. По моему мнению, наша современная Российская авиация потерпела полный крах. ++++++++++++ Не пугай людей своим мнением - в Индонезии самолёт не виноват.А по поводу "краха", на досуге полистай здесь : http://fotografersha.livejournal.com/862587.html

0  0
24.12.2016 11:26
CALIBR

11:21, нет проблем-оставайтесь при своём мнении,не желая соглашаться с очевидным.

0  0
24.12.2016 11:45
CALIBR

Соколу А ведь я Вам напомню, что первый в Мире цельнометаллический самолет был изготовлен в СССР Яковлевым. +++++++++++++ Сокол , а вот историю авиации знать необходимо таким как ты :

"Первый в мире цельнометаллический самолёт был спроектирован Хуго Юнкерсом еще в 1915 году. В 1922 году в Советском Союзе была получена первая партия металла, необходимого для создания самолётов, — кольчугалюминия, аналога немецкого дюралюминия, а 26 мая 1924 года в воздух поднялся первый советский цельнометаллический самолёт АНТ-2 конструкции Андрея Туполева." http://woplanes.com/wikiplanes/ussr-warplanes/98-i-5

* кстати ,благодаря поставкам алюминия по лендлизу американцами в нашу страну , и Яковлев получил возможность вместо фанерных строить металлические..

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24.12.2016 11:52
Сталинский Сокол

Повторюсь для КАЗИМИРА.+++++++ Во первых не АНТ-2, а АНТ-1. Он был построен в обыкновенной кроватной мастерской. Достаточно открыть книгу конструктора Яковлева и там прочесть. И увидеть фото этого самолета. Так что не надо Ля-Ля. Кто построил первый самолет из метала.

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24.12.2016 11:57
CALIBR

Сокол,да хоть облялякайся ) - я тебе дал ссылку и цитату из неё,дальше можешь спорить с автором трактата о советских самолётах,Часть I.

* что там по "краху" - мнение изменилось ?

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24.12.2016 12:08
Сталинский Сокол

Что по краху? Ошибка пилота. Но сути не меняет. Предыдущий комик сказал, что не один не упал. Я ответил.

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24.12.2016 12:09
- гость -

Какое эротичное название си си джи 100 размера

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24.12.2016 14:32
- гость -

А что такое авионика? И почему целых 3%?

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