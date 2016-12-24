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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны, что может сжечь ООН, пишет Lenta.ru.
"Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я сожгу ООН, если вам угодно. Я сожгу ее, если поеду в Америку", — сказал глава Филиппин.
Отметим,что раньше верховный комиссар ООН попросил проверить высказывания Дутерте о том, что он совершил убийства.
Комментарии
У России "достойные друзья" в лице пиромана Дутерте , ядерного шантажиста Ким Чен ИРа ,вечного президента Гамбии Яйя Джамме ,отменившего мнение народа (выборы) и примкнувшего к этой триаде президента Мугабе , сделавшего свой народ миллиардерами зимбабвийского доллара. ) * Вопрос ,зачем нам нужен такой "хоккей" остаётся открытым.
Да по ходу этот президент торчек?
Суровый мужчина!
Пацан сказал- пацан сделает. Еще бы надо уходящему бибизьяну руку сломать, чтоб успокоился со своими последними погаными автографами.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте отверг обвинения, что спецслужбы убивают невиновных, и потребовал мировое сообщество не вмешиваться в ход борьбы с наркомафией в стране.
"Касательно ситуации с наркотиками? Я им вот что скажу: "Замолчите и не вмешивайтесь во внутренние дела моей страны". У нас серьезная проблема — в стране четыре миллиона наркоманов… В стране проблема, а они жалуются на смерть трех тысяч человек, при этом понимая, что за люди были убиты", — сказал Дутерте в интервью RT.
Вроде по делу порядок наводит..
В стране проблема, а они жалуются на смерть трех тысяч человек, при этом понимая, что за люди были убиты", — сказал Дутерте в интервью RT. +++++++++++++ Не нахожу противоречия в том,что кожу убитых этот "людоед" мог пустить на абажуры ,мясо-на тушёнку,кости - на муку.
Гондурас у чувака в голове.
Товарищ колибр так горячо поддерживает наркоторговцев и наркоманов,что закрадываються определенные сомнения.....
рубанок , у меня давно сомнения закрались по поводу твоей вменяемости . * если ты оправдываешь допустимость "зондер-команд" на отстрел без суда и следствия граждан своей страны , то тебе место - в паноптикуме.
Вообще то правильно делает иначе наркомафиию не победить, и у нас давно пора смертную казнь вводить за распространение наркоты, почет и уважуха мужику.
А ООН это уже давно америкосовская подстилка недостойная даже внимания.
Вот увидите, если не остановят, будут Филиппины страной без наркоты. А как еще их остановить,всех участников наркомафии? Одни за деньги на все пойдут (по сравнению с ними иркутские торговцы бякой вообще ангелы), другие уже не люди, а подсевшие животные.
Что-то Родрига совсем разошёлся, наверное тоже решил пожизненно править.
Молоток.так держать.жги гуляй.