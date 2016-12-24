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Автобус сорвался в пропасть в Малайзии, 13 человек погибли

, ИА "Амител"
Еще известно о 17 пострадавших

Фото: pixabay.com

13 человек погибли, еще 17 получили травмы в результате ДТП, произошедшем с пассажирским автобусом в Малайзии в городе Пагох. Об этом пишет сайт газеты "Московский комсомолец".

Известно, что автобус вылетел за пределы трассы и упал в пропасть с высоты шести метров. На место ЧП выехали экстренные службы и полиция.

Они работают на месте происшествия. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.12.2016 10:45
- гость -

Что происходит с пассажирами автобуса при ДТП в городских условиях http://i.imgur.com/STBH9KU.gif как обезопасить себя, ищите варианты

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