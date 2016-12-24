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13 человек погибли, еще 17 получили травмы в результате ДТП, произошедшем с пассажирским автобусом в Малайзии в городе Пагох. Об этом пишет сайт газеты "Московский комсомолец".
Известно, что автобус вылетел за пределы трассы и упал в пропасть с высоты шести метров. На место ЧП выехали экстренные службы и полиция.
Они работают на месте происшествия.
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