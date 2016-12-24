Фото: pastinfo.am
Папа Римский отправит гуманитарную помощь для жителей Восточной Украины в размере шести миллионов евро, пишет "Росбалт".
Отметим, что деньги направлены для более чем двух миллионов человек из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра (бывший Днепропетровск).
Как сообщаются, деньги направлены всем людям, "вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения". Отметим, что шесть миллионов евро — это только первый транш. Всего удалось собрать около 12 миллионов евро.
Деньги начали собирать для Украины еще весной. Для этих целей был создан специальный комитет.
Комментарии
6 млн евро / 2 млн чел = 3 евро на человека
Между заголовком и местом назначения пожертвования существует определённый политический диссонанс ,выраженный в определении местными рубанкообразными ВСЕХ украинцев - бандерофашистами и восточной частью страны ,которую эти "бандерофашисты" (согласно заголовка) , населяют.
Будут на улицах раздавать? Или всем это значит упрёт денежки тот, кто будет назначен на раздачу?
О, Господи, наивный Папа Римский, да люди не увидят ничего.
зато козломордых презирает весь мир - ведь они утратили шанс стать людьми!
А тем временем в украинском городе Умань Черкасской области активисты устроили перфоманс в местной синагоге.В данном случае идёт просветительская борьба с иудаизмом головного мозга.
Хоть бы эти деньги дошли до тех, кому предназначены.
Калибр опять спутал украинцев и окрофашей,кастрюля затмила взгляд и разум либераста!
Деньги дойдут куда надо, только для депутатов рады это копейки. Даже на спасибо не потянет.
Людям хотят помочь, а у местных поцреотов дно рвет.
Дэбил