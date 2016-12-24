Фото: dailycapital.pk
Президент США Барак Обама распространил действия "закона Магнитского" на все страны, пишет "РБК".
Теперь президент Америки может ввести санкции против любого иностранца, который несет ответственность за нарушение прав человека.
Также данные санкции могут быть применены относительно людей, которых заподозрили в коррупции и лиц, чьи действия направленны на "извлечение личной выгоды" при заключении государственных контрактов.
Всем тем, в отношении кого будут введены санкции, нельзя будет въезжать в Америку. А если виза уже есть, то она будет аннулирована.
Комментарии
Все коррупционеры не проедут в штаты?
Рубероида кусок!
СШП-особая страна,самый сгусток демократии-коррупционерам,жуликам и ворам там не место.Если уж у кого тырить,то только не у пиндосского государства.Нарушил права человека-вот Бог,а вот порог;гуляй,Вася,не косись.
Обама помогает своим англосаксонским братьям,ибо все коррупционеры всегда скрываются в Лондоне, и их наворованные деньги являются значительной частью экономики Великобритании.
Эта новость должна возмутить поцреотов, поскольку какждый истинный поцреот стремится купить недвигу в штатах.
А россиянам плевать на украденные у них миллиарды, и на убитого Магнитского тоже. Живут, как овощи на вофкином огороде.
24.12.2016 13:19 Паша
Эта новость должна возмутить поцреотов
Но почему то только идиоты возмутились и ваяют гневные всхлипывания про поцреотов.
Паша, кинь тапки под кровать, у тебя там белые поцреоты попрятались.
"только идиоты возмутились и ваяют..." что-то вроде этого: "Рубероида кусок!"
Уже нигеры наживаются на жертвах холокоста
Рубероид - главный защитник, всех воров, убийц и предателей.
25.12.2016 08:25 - гость -
Барак (от итал. baracca — хижина) — временное, быстро возводимое, дешёвое строение. Как правило, одноэтажное и деревянное. До конца XVII века во Франции бараками назывались только временные кавалерийские казармы, позже различные временные казармы.
Зачем ты барак с большой буквы написал? Уважаешь строение?