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Новости

День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле

, ИА "Амител"
Пожар произошел утром 23 декабря. Ему был присвоен третий ранг сложности

Фото: Дмитрий Хромов vk.com/barneos22

Местные жители в паблике Barnaul22 опубликовали фотографии того, как сейчас выглядит радиозавод в Барнауле. Напомним, пожар произошел утром в пятницу, 23 декабря.  

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Как сообщало ранее ИА "Амител" , пожар тушили больше десяти часов. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. На месте работали 120 человек, из них 98 — личный состав Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и около 40 единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Возгорание  о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа. Вскоре огонь перебрался на верхние этажи здания. 

Читайте также в сюжете: Пожар на радиозаводе в Барнауле
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.12.2016 11:36
- гость -

Можно снимать фильм о Сталинграде.

0  0
24.12.2016 11:53
- гость -

Через годик посмотрим кто заказал пожар.

0  0
24.12.2016 11:55
- гость -

Алеппо.........

0  0
24.12.2016 12:01
- гость -

Когда рядом смотришь на эту масштабную трагедию, шутить даже в мыслях не можешь! Очень грустно.

0  0
24.12.2016 12:06
- гость -

Коммунальщик тоже сгорел((

0  0
24.12.2016 12:11
- гость -

Все равно его собирались сносить, а на его месте построить очередной ТЦ. Пожар лишь ускорил это дело, только и всего.

0  0
24.12.2016 12:13
Podkop

Фото банкомата случайно? или...

0  0
24.12.2016 12:24
Podkop

Очень жаль, я когда то работал там.Мама в СКБ "Восток", а Папа директором завода был.................

0  0
24.12.2016 12:27
- гость -

Страшно вспомнить сколько там было выкурено и выпитого.

0  0
24.12.2016 12:32
- гость -

Podkop 24 декабря 2016 г. 12:24

Диман, ты?

0  0
24.12.2016 12:32
дятел

Не зря руководство перед каждой проверкой шкерилось, да и черная зп была намного выше белой. Видать что-то уже не спрятать было. Да и само начало пожара как то удивительно началось до начала рабочего дня.

0  0
24.12.2016 12:35
Podkop

Я

0  0
24.12.2016 12:59
- гость -

- гость - 24 декабря 2016 г. 12:11 Не ври! Никто его не собирался сносить, а ТЦ строился в другом крыле! Правда строительство приостановили из-за нехватки денег. А руководство завода действительно шкурники-ничего не вкладывали в здание. Воды не 4-м этаже не было, горячей воды вообще не было, отопление давали к ноябрьским праздникам, все проходы загорожены решетками. Не знаю куда смотрела Госпожнадзор.

0  0
24.12.2016 14:10
- гость -

"Как выглядеть радиозавод в Барнауле после пожара. Фото" Исправьте.

0  0
25.12.2016 13:05
дядя федор

какие черные зарплаты,если белые крохи.

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