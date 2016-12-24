Жители Барнаула начинают праздновать Новый год. Сегодня, 24 декабря, в районах Барнаула открываются Новогодние елки. Открытие главной елки Барнаула на площади Сахарова состоится 30 декабря. Многие горожане расстроены таким "ранним" празднованием Нового года.

Хочу в народ

"Мы с детства привыкли, что настоящий Новый год всегда начинается с праздничного представления и народных гуляний на площади Сахарова, потом продолжается новогодним застольем дома, и снова выходим на улицу, чтобы увидеть фейерверк и поздравлять с праздником всех, кто встретится по пути. А такое "размытое" празднование "размывает" и праздничное настроение", — жалуется читательница ИА "Амител" Татьяна.

Специально для тех, кто хочет в Новогоднюю ночь чуда и народного праздника администрация города Барнаула и Event-Агентство FM-Продакшн готовят уникальное представление, которое состоится вечером 31 декабря. Оно так и называется - "Новогоднее чудо".

Это будет световая проекция с 3D-эффектом на стенах храма Иоанна Богослова (Шумакова, 25). Такого представления еще не бывало в Барнауле. А затем зрителей ждет удивительный фейерверк. Вообще организаторы обещают, что зрителей в этот вечер ждет очень много сюрпризов.

А пока барнаульцы удивляются, почему такое грандиозное мероприятие проходит не на главной площади города.

Почему не в центре Барнаула?

"На самом деле мы очень долго искали площадку для нашего представления, - рассказывает режиссер мероприятия Виктория Романова. — Рассматривали разные варианты. Важно, чтобы подходила архитектура здания, и чтобы было достаточно места для зрителей. В числе прочих рассматривали и вариант с Молодежным театром, но по ряду причин он нам не подошел. И тогда мы обратились к настоятелю храма Иоанна Богослова".

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По словам Виктории, территория около храма — практически идеальное место для сказки. Само здание уже создает соответствующее настроение, белоснежные стены идеально подходят для световой проекции. А на площади перед храмом достаточно места для зрителей.

"Мы обратились с просьбой разрешить нам провести здесь наше мероприятие, подробно рассказали о представлении, о проекции. Рассказали и сюжет нашей сказки. В храме нам дали разрешение, когда убедились, что наша история вполне соответствует русским духовным традициям. А у нас, действительно, очень добрая и волшебная сказка", — рассказывает Виктория.

Издавна на Руси все праздники проходили на площади рядом с церковью. Это объединяло людей и создавало особое настроение. А Новый год – пусть и гражданский, но все-таки большой народный праздник, который отмечает вся страна.

Добавим, световые проекции уже несколько лет проводятся на стенах храма Христа Спасителя в Москве. Поводят их также в Петербурге, Казани и Владивостоке. Зрелище, действительно, впечатляет. В Барнауле подобного еще не было. Теперь – будет.

Как уже сообщало ИА "Амител" , накануне Нового года на стене храма Иоанна Богослова зрителям покажут вариацию русской сказки "12 месяцев". Главные герои – маленькая девочка Настенька и Дед Мороз. С помощью 12-ти месяцев и зимнего волшебника маленькая девочка узнает как красив бывает Алтайский край и его столица в разное время года.

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Авторы представления готовили его целый год, чтобы показать всю красоту нашего края и его столицы в разное время. Собранный видеоматериал передан на обработку специалистам, которые переведут визуальные образы людей, зданий, явлений природы в 3D-проекции.

Кстати, вы помните, что каждый пришедший на праздник получит настоящую "волшебную палочку", которая помоет исполнить заветное желание? С помощью Деда Мороза организаторы приготовили пять тысяч таких палочек – хватит всем. Но это не единственные чудеса, которые произойдут в этот вечер на площади, обещают организаторы.

Напомним, представление состоится 31 декабря в 17:30 по адресу: ул. Шумакова, 25.

Организаторы: Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула.

Партнеры мероприятия: сеть магазинов бытовой техники "5 элемент", строительная компания "Регионстрой", диспетчерская Служба Заказа Такси "Минимум", центр отдыха и развлечений "Арена-Парк", сеть магазинов фейерверков "Пироман", гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак", торговый центр "7 Континент", автоцентр "Барнаул Моторс" – официальный дилер КИА и Шевроле НИВА.