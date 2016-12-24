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Новости

Жители Алтайского края обсуждают в сети новую стелу, написанную с ошибкой

, ИА "Амител"
Стелу установили в Каменском районе

Фото: vk.com/barneos22

Жители Алтайского края в паблике Barnaul 22 обсуждают стелу, которую установили в Каменском районе.

Как пишут местные жители, стела стоит сотни тысяч рублей. Однако вместо "Счастливого пути!" на ней написано "Счасливого пути!".

Это сообщение вызвало юмор у пользователей соцсети.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.12.2016 12:16
- гость -

правильно щисливава

0  0
24.12.2016 12:30
- гость -

Жить на Алтае это Сщастье!

0  0
24.12.2016 12:33
an2

ЕГЭ в действии.

0  0
24.12.2016 12:38
- гость -

у меня эта надпись вызывает сатиру

0  0
24.12.2016 12:43
Мимопроходящий

Интересно, сколько народу (в том числе и высоколобых начальников) имело счастье лицезреть эту стеллу в процессе производства от проекта до установки? Неужели все начальники и трех классов не закончили?

16  0
24.12.2016 12:46
snake

так она устновлена в другом каменском районе не в Алтайском крае!

0  0
24.12.2016 12:56
- гость -

То в Каменском районе Пензенской области,а Алтайский край молодец.

0  0
24.12.2016 13:04
- гость -

Перед постройкой стелы прошло целый ряд согласований и утверждений в разных гос. инстанциях, наконец проект был одобрен и подписан САМИМ главой района, бойкие строители из Средней Азии принялись за работу, выделенные федеральные деньги успешно освоены, и ВОТ торжественный момент, открытие стелы, прибыли представители краевой администрации, РПЦ, покрывало долой, открылась надпись СЧАСЛИВОГО ПУТИ!, так как денег на исправления ошибки уже не осталось, и что бы не вводить в конфуз местную администрацию стелу оставили так как есть.

0  0
24.12.2016 13:11
Алекс

Оболванивание населения в действии!

1  0
24.12.2016 13:15
то 13:04

В который раз убеждаюсь:не дружат с головой либерасты,нет у их мозга связи с реальностью.

1  0
24.12.2016 13:26
- гость -

Невнимательность в действии.

0  0
24.12.2016 13:26
- гость -

24.12.2016 13:15 то 13:04 В который раз убеждаюсь:не дружат с головой либерасты,нет у их мозга связи с реальностью. Иди Боярки иркутской хлопни и долбанись об стену

0  0
24.12.2016 13:35
- гость -

24.12.2016 13:26 - гость -

шариков не гавкай

0  0
24.12.2016 14:25
FDP

фото нет

0  0
24.12.2016 15:15
- гость -

24.12.2016 14:58 - гость -

В словарь загляни и не позорься.

0  0
24.12.2016 15:18
- гость -

to 14:58: СТЕЛА [тэ], -ы; ж. [греч. st&#275;l&#275; - столб] Вертикально стоящая каменная плита с надписью или рельефным изображением для увековечения кого-, чего-л. Памятная с. Надгробная с. С. из мрамора.

0  0
24.12.2016 15:33
Шта жыву ф токой

0  0
24.12.2016 15:49
- гость -

"Стела написанная с ошибкой" - это вообще как? Это на каком языке?

0  0
24.12.2016 16:33
- гость -

- гость - 24 декабря 2016 г. 14:58 Сами то с ошибками пишете. "Стелла" вообще то с двумя Л пишется.

Стела с одной "Л" Но Стелла Штань - с двумя.

0  0
24.12.2016 16:39
- гость -

Я тоже сразу одну Стеллу из юности вспомнил. А из земли торчит стела.

0  0
24.12.2016 16:54
- гость -

Чего придрались к заголовку? Ну, кто из нас не писал в детстве стелы с ошибками?

0  0
24.12.2016 17:37
Снайпер

Стелу "написать" не возможно ). Это всё равно, что написать жилой дом (на фасаде которого написано "Добро пожолавать" с ошибкой. Стелу можно только ИЗГОТОВИТЬ с надписью содержащей ошибку. Ну впрочем ничего удивительного, все учителя ушли в бизнес.

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