Фото: vk.com/barneos22
Жители Алтайского края в паблике Barnaul 22 обсуждают стелу, которую установили в Каменском районе.
Как пишут местные жители, стела стоит сотни тысяч рублей. Однако вместо "Счастливого пути!" на ней написано "Счасливого пути!".
Это сообщение вызвало юмор у пользователей соцсети. В каком именно регионе России установлена эта стела — неизвестно.
Комментарии
правильно щисливава
Жить на Алтае это Сщастье!
ЕГЭ в действии.
у меня эта надпись вызывает сатиру
Интересно, сколько народу (в том числе и высоколобых начальников) имело счастье лицезреть эту стеллу в процессе производства от проекта до установки? Неужели все начальники и трех классов не закончили?
так она устновлена в другом каменском районе не в Алтайском крае!
То в Каменском районе Пензенской области,а Алтайский край молодец.
Перед постройкой стелы прошло целый ряд согласований и утверждений в разных гос. инстанциях, наконец проект был одобрен и подписан САМИМ главой района, бойкие строители из Средней Азии принялись за работу, выделенные федеральные деньги успешно освоены, и ВОТ торжественный момент, открытие стелы, прибыли представители краевой администрации, РПЦ, покрывало долой, открылась надпись СЧАСЛИВОГО ПУТИ!, так как денег на исправления ошибки уже не осталось, и что бы не вводить в конфуз местную администрацию стелу оставили так как есть.
Оболванивание населения в действии!
В который раз убеждаюсь:не дружат с головой либерасты,нет у их мозга связи с реальностью.
Невнимательность в действии.
24.12.2016 13:15 то 13:04 В который раз убеждаюсь:не дружат с головой либерасты,нет у их мозга связи с реальностью. Иди Боярки иркутской хлопни и долбанись об стену
24.12.2016 13:26 - гость -
шариков не гавкай
фото нет
24.12.2016 14:58 - гость -
В словарь загляни и не позорься.
to 14:58: СТЕЛА [тэ], -ы; ж. [греч. stēlē - столб] Вертикально стоящая каменная плита с надписью или рельефным изображением для увековечения кого-, чего-л. Памятная с. Надгробная с. С. из мрамора.
"Стела написанная с ошибкой" - это вообще как? Это на каком языке?
- гость - 24 декабря 2016 г. 14:58 Сами то с ошибками пишете. "Стелла" вообще то с двумя Л пишется.
Стела с одной "Л" Но Стелла Штань - с двумя.
Я тоже сразу одну Стеллу из юности вспомнил. А из земли торчит стела.
Чего придрались к заголовку? Ну, кто из нас не писал в детстве стелы с ошибками?
Стелу "написать" не возможно ). Это всё равно, что написать жилой дом (на фасаде которого написано "Добро пожолавать" с ошибкой. Стелу можно только ИЗГОТОВИТЬ с надписью содержащей ошибку. Ну впрочем ничего удивительного, все учителя ушли в бизнес.
А что так дорого золотой
Снайпер за грамотность- это уже хорошо, бодрит. А чувство юмора- да фиг с ним.