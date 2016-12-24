Фото: Facebook/Luca Scatà EROE Mondiale Grazie

Пользователи соцсетей обсуждают миланского полицейского Луку Ската, который в пятницу, 23 декабря, застрелил подозреваемого исполнителя теракта в Берлине. Об этом пишет "Лайф".

Молодой человек уже успел стать национальным героем. В соцсетях начали создавать страницы в его честь. Они называются "Храбрый Лука", "Да здравствует Лука", "Лука — мой герой" и так далее.

Между тем, о полицейском известно немного. Он недавно служит в полиции. Увлекается бодибилдингом, ведёт спортивный образ жизни, любит мотоциклы и ралли.

Во время перестрелки берлинский террорист ранил коллегу Луки. А Скат убил террориста.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. Это происшествие унесло жизни 12 человек, еще известно о 50 пострадавших.