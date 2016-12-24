Сотрудники МЧС по Алтайскому краю продолжают работы на месте выгоревшего четырехэтажного здания радиозавода в Барнауле, который загорелся в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На данный момент продолжается этап "проливки" места происшествия, разбора пострадавших от огня конструкций. Огнеборцы делают всё, чтобы на месте происшествия не возник новый пожар",-сказано в сообщении ведомства.

Здесь также уточнили, что спасатели еще долго будут работать на месте вчерашнего пожара. В здании до сих пор тлеют элементы, которые могут спровоцировать новый пожар.

Отметим, что причины и обстоятельства пожара до сих пор выясняются. Сотрудники МЧС сделали всё возможное, чтобы не допустить человеческих жертв и ещё более масштабного разгула огненной стихии.

Напомним, пожар начался 23 декабря в 7.02. Пожар тушили больше десяти часов. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.