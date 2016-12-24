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Глава компании "Мир бокса", представитель боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский заявил, что в следующем году состоится"большой суд" после истории с допингом, пишет "Р-Спорт".
"Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права", — сказал представитель боксера.
Напомним, в пятницу появилась информация, что новая допинг-проба боксера оказалась без наличия запрещенных веществ. Ранее СМИ писали, что в допинг-пробе А был найден запрещенный препарат остарин. Тогда от поединка отказалась команда канадца Бермейна Стиверна .
Комментарии
правильно. мочить их надо и на ринге и в судах
Интересно знать,какая козлина в допинг контроле на Поветкина накапала.Что там за петухи кукарекают в тех комиссиях пофамильно?
Ничего их не ждет, укажут что в старой допинг пробе запрещенный препарат содержится и ошибки не было. Сам Путин признает, что в России большие проблемы с допингом.