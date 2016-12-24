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Серьезные пробки зафиксированы днем в субботу, 24 декабря, в Барнауле. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас в городе зафиксированы семибалльные заторы.
"Стоит" движение на улицах Попова, Малахова, части Павловского тракта. Также движение затруднено на улице Власихинская, проспекте Космонавтов.
Затор образовался на улице Папанинцев и Победной.
Комментарии
все колхозники в Барнаул съехались, всё скупают что можно
сам ты колхозник а люди просто к новому году готовятся ведь не все лодыри как ты чтобы среди недели по магазинам ходить
15:33, а что, в колхозах страда до сих пор?