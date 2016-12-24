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Президент Украины Петр Порошенко в уходящем году успел выполнить только 22% из того, что обещал. Не смог реализовать он 16% из обещанного, пишет Lenta.ru.

То, что Порошенко не успел сделать в этом году, он сможет сделать в следующем, пишет издание. Если выполненное перевести в числа, то глава Украины выполнил 29 обещаний, а 16 не смог.

Из того, что он успел сделать, самым значимым является лишение судей иммунитета, обучение армии по стандартам НАТО, увеличение контрактной составляющей ВСУ и другое.

Однако не смог Порошенко вернуть курс доллара, не превышающий 10 гривен, безвизовый режим с Евросоюзом и сохранение того же состава коалиции, что и в 2014 году.