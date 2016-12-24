Фото: vynohradiv.info
Президент Украины Петр Порошенко в уходящем году успел выполнить только 22% из того, что обещал. Не смог реализовать он 16% из обещанного, пишет Lenta.ru.
То, что Порошенко не успел сделать в этом году, он сможет сделать в следующем, пишет издание. Если выполненное перевести в числа, то глава Украины выполнил 29 обещаний, а 16 не смог.
Из того, что он успел сделать, самым значимым является лишение судей иммунитета, обучение армии по стандартам НАТО, увеличение контрактной составляющей ВСУ и другое.
Однако не смог Порошенко вернуть курс доллара, не превышающий 10 гривен, безвизовый режим с Евросоюзом и сохранение того же состава коалиции, что и в 2014 году.
Комментарии
А путин за 16 лет правления, сколько выполнил?
ни скока
А юные укры по загранкам бегают- это они от контракта и стандартов НАТО? Судью чуть что на шконку- это интересно.
22% выполнил, 16% не выполнил... А что с остальными 62 процентами? А если 29 штук выполнил, а 16 штук нет, то выполнил, выходит 64% из 45 обещаний. Редакция, математику проверьте!
Ну да реально 64% выполнил. Это неплохо. Наш меньше выполняет. А автору пора в школу, учить арифметику. Или это такая грамотная пропаганда для особо одаренных среди умственно отсталых?
Вофке такой результат и не снился даже.
А вофке и не надо выполнять. Надо обещать дальше ещё и ещё, потому что его все-равно выбирут. Толи народ на выборы только туповатый ходит, толи результаты считают так как вовану надо. Загадка...
"президентом страны Петром Порошенко — было реализовано лишь 22% из всех взятых на себя «клятв народу», 78% – были провалены, 13% из 78% - провалены для страны окончательно и бесповоротно".