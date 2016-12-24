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Москвич пытался сжечь сына и его девушку, которую молодой человек привел на знакомство. ЧП случилось в поселении Сосенское в Москве в одном из дачных домиков, пишет сайт "Комсомольской правды".
Конфликт случился после распития алкоголя. 52-летний мужчина взял горючую жидкость, облил сына и его девушку и поджег их. Произошел пожар, трое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.
Мужчина умер. Сын и его девушка находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.
Комментарии
Высокоморальные семейные ценности.
прямо скажем не вяжутся показания
вы фамилию погуглите. коньяк скорее всего
24.12.2016 16:25 - гость - вы фамилию погуглите. коньяк скорее всего
Иркутский...
Москвичи, они ведь капризные. Видимо, девушку привел не того круга. Моветон.
скрепы в действии
16:33 или ждал что приведет не девушку вовсе.
Благословил батя однако...
вот же ленивые гости Виновник трагедии Наги Г. получил ожоги 15% поверхности тела, но вскоре скончался в больнице от полученных травм. https://life.ru/t/москва/951017/v_moskvie_muzhchina_szhiogh_siebia_i_siemiu_v_pristupie_rievnosti