Фото: mansethaber.com
Канцлер Германии Ангела Меркель совершила покупки в рождественский сочельник в одном из торговых центров Берлина в сопровождении трех телохранителей. За всем свои покупки она заплатила 100 евро, пишет "Интефакс".
Из продуктов канцлер приобрела сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и так далее. Всего в ее корзине было примерно 30 наименований.
Пока еще неизвестно, где она будет встречать Рождество. Как правило, Меркель вместе с супругом встречает на курортах в Швейцарии. Но недавнее ЧП в Берлине может помешать этому.
Комментарии
Да, уж! "Нам такой "хоккей" не нужен!"
Очень содержательная информация.
забыли написать, что под каждым прилавков в ТЦ по два снайпера сидело....
Когда ВВП на присягу ехал , так по улицам даже воробьи не летали...)
CALIBR 19:23, и чьи тараканы рассказали?
CALIBR 18:14 "Очень содержательная информация" Зайдите на http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/951563/mierkiel_skhodila_v_supiermarkiet_za_pokupkami_k_rozhdiestvu_s_triemia_tielokhranitieliami сравните информацию. Практически 1 в 1. Но вашего недовольства в адрес life.ru не нашел. Может под другим ником там комментируете? Или просто не успеваете везде отметиться?
Помнится Солнцеликий по чарышу сплавлялся, так на каждой сопке по снайперу было.
Команда сплавщиков (мои знакомые) до сих пор этот сплав как самый безопасный в своей жизни вспоминают.
Варя , у вас имеется уникальная возможность убедиться в моей правоте : https://youtu.be/cLDKynPBjXo * предварительно рекомендую чердак проветрить.
almas , я комментирую в Галактическом сборнике ), то что вы читаете - не моё.
CALIBR 20:13 "я комментирую в Галактическом сборнике" Искал ваши комменты в ГАЛАКТИКА (GALAXY) на Официальной странице торгово-развлекательного центра ГАЛАКТИКА Барнаул, пр.Строителей, 117, но вас там нет! http://vk.com/galaktika_barnaul.
almas , на всякий случай : https://youtu.be/WZbUmkaesvo * ведь случаи всякие бывают... !
CALIBR 20:13, у вас хороший вкус, мне тоже нравится этот шедевр первого канала))
мне тоже нравится этот шедевр первого канала)) +++++++++++++ Воробьёв видели ? Нет. Вот и я не увидел ,как и толпы граждан ,чепчики бросающих. Зачищено было...
Глянул, действительно постапокалиптический пезаж, это не Кеннеди, которого в открытом лимузине толпы американцев приветствовали....
Собственно , из новости я так и не понял : три охранника с Меркель - это мало или 100 евро истраченных на покупки - много ? * что хотел донести до читателей автор опубликованной заметки ?