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Ангела Меркель покупала рождественские товары при трех телохранителях

, ИА "Амител"
На покупки Меркель потратила 100 евро

Фото: mansethaber.com

Канцлер Германии Ангела Меркель совершила покупки в рождественский сочельник в одном из торговых центров Берлина в сопровождении трех телохранителей. За всем свои покупки она заплатила 100 евро, пишет "Интефакс".

Из продуктов канцлер приобрела  сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и так далее. Всего в ее корзине было примерно 30 наименований. 

Пока еще неизвестно, где она будет встречать Рождество. Как правило, Меркель вместе с супругом встречает на курортах в Швейцарии. Но недавнее ЧП в Берлине может помешать этому.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.12.2016 17:37
Алекс

Да, уж! "Нам такой "хоккей" не нужен!"

0  0
24.12.2016 18:14
CALIBR

Очень содержательная информация.

0  0
24.12.2016 19:18
PASHA

забыли написать, что под каждым прилавков в ТЦ по два снайпера сидело....

0  0
24.12.2016 19:23
CALIBR

Когда ВВП на присягу ехал , так по улицам даже воробьи не летали...)

0  0
24.12.2016 19:34
Варя

CALIBR 19:23, и чьи тараканы рассказали?

0  0
24.12.2016 20:01
almas

CALIBR 18:14 "Очень содержательная информация" Зайдите на http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/951563/mierkiel_skhodila_v_supiermarkiet_za_pokupkami_k_rozhdiestvu_s_triemia_tielokhranitieliami сравните информацию. Практически 1 в 1. Но вашего недовольства в адрес life.ru не нашел. Может под другим ником там комментируете? Или просто не успеваете везде отметиться?

0  0
24.12.2016 20:11
PASHA

Помнится Солнцеликий по чарышу сплавлялся, так на каждой сопке по снайперу было.

Команда сплавщиков (мои знакомые) до сих пор этот сплав как самый безопасный в своей жизни вспоминают.

0  0
24.12.2016 20:13
CALIBR

Варя , у вас имеется уникальная возможность убедиться в моей правоте : https://youtu.be/cLDKynPBjXo * предварительно рекомендую чердак проветрить.

almas , я комментирую в Галактическом сборнике ), то что вы читаете - не моё.

0  0
24.12.2016 20:23
almas

CALIBR 20:13 "я комментирую в Галактическом сборнике" Искал ваши комменты в ГАЛАКТИКА (GALAXY) на Официальной странице торгово-развлекательного центра ГАЛАКТИКА Барнаул, пр.Строителей, 117, но вас там нет! http://vk.com/galaktika_barnaul.

0  0
24.12.2016 20:31
CALIBR

almas , на всякий случай : https://youtu.be/WZbUmkaesvo * ведь случаи всякие бывают... !

0  0
24.12.2016 20:42
Варя

CALIBR 20:13, у вас хороший вкус, мне тоже нравится этот шедевр первого канала))

0  0
24.12.2016 20:49
CALIBR

мне тоже нравится этот шедевр первого канала)) +++++++++++++ Воробьёв видели ? Нет. Вот и я не увидел ,как и толпы граждан ,чепчики бросающих. Зачищено было...

0  0
24.12.2016 20:58
PASHA

Глянул, действительно постапокалиптический пезаж, это не Кеннеди, которого в открытом лимузине толпы американцев приветствовали....

0  0
24.12.2016 21:05
CALIBR

Собственно , из новости я так и не понял : три охранника с Меркель - это мало или 100 евро истраченных на покупки - много ? * что хотел донести до читателей автор опубликованной заметки ?

0  0
24.12.2016 21:08
almas

CALIBR 20:49 http://radikal.ru/video/w10txK62etg

0  0
24.12.2016 21:11
almas

CALIBR 21:05 Это была театральная постановка: Мепкель и трое охранников

0  0
24.12.2016 22:45
Абориген

24.12.2016 21:08 almas

Да шоб у тебя правое яйцо лопнуло

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25.12.2016 10:35
- гость -

она приставаний гастеров боится.

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