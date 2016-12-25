Фото: drevodelatel.ru
Сильные снегопады и метели возвращаются в Алтайский край после непродолжительной передышки – синоптики предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.
Так, на 25 декабря в отдельных районах ожидается снег, по северу местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Днем -7…-12 градусов.
Ветер южный, юго-западный 10-15 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров.
В краевой столице временами снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Днем в Барнауле -9…-11 градусов. Ветер южный, юго-западный с порывами до 20 метров в секунду.
Комментарии
У нас в гадюкино то мороз,то снег,то буран,и так по кругу))