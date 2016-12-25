Фото: avito.ru
Трехэтажный кирпичный таунхаус площадью 300 квадратных метров выставили на продажу в Барнауле за 23 миллиона рублей.
Как говорится в объявлении на сайте Avito.ru, жилье находится на Змеиногорском тракте в элитном и охраняемом поселке. Поблизости расположен ленточный бор.
Продавец дома подчеркивает, что до центра города всего семь минут езды. "Отличное состояние, дизайнерский ремонт с применением дорогих отделочных материалов", — сказано в объявлении.
Относительно внутреннего убранства жилья отметим, что интерьер выполнен в стиле викторианской эпохи XIXвека.
Комментарии
подобные новости вообще кто-то читает? для чего их публиковать?
ну мы же с тобой читаеи
а как там с общественным транспортом? Я до Трансмаша за сколько времени буду добираться? Без пересадок получится?
Стабильность однако.....и это ещё не в полном объёме налоги выставили, дальше интереснее будет....
Медведь, это понятно, но у данных людей деньги либо есть, либо были, а вот что бабушкам и дедушкам, живущих в двушках и трешках, что делать?!
на индексацию пенсий у них нет по 400 р. Бабка, прогорбатившая всю жизнь и получающая 8000т р пенсии, сидит под магазином и продает отвертки, чтобы на лекарства заработать, потому что все идет на квартплату и еду (медведев сказал, что самая низкая инфляция) , это у них советские цены на питание. Явно коттеджи по 30-50 млн массово продают наши "слуги", которые сейчас галопом убегают в Москву, "радеть" за своих рабов, т.е нас, которые безропотно пашут на их "викторианскую" жизнь
А почему продают? Фундамент треснул что ли?
полотенчик на плите до слез умилил, бегу покупать.
И где тут викторианский стиль?
до центра города всего семь минут езды.
Ага, езды 7 минут, а в пробках можно час стоять.
Интересно, а чего это со Змеиногорского все побежали? А главное куда?
25.12.2016 10:39 гость Интересно, а чего это со Змеиногорского все побежали? А главное куда?
там не далеко на горе тюряга их принемает (аура у дома не хорошая )
Никаких там пробок нет и вообще всё хорошо. А сбегают, потому, что хотят ещё лучше жить. Ни на какую зарплату этого никогда в жизни не построишь - отсюда вывод...?
25.12.2016 09:31 хочу купить а как там с общественным транспортом? Я до Трансмаша за сколько времени буду добираться? Без пересадок получится?
Ну если Трансмаш уже купил, то быстро.
какое-то все с преобладанием холодных тонов, но при этом еще разноцветное
Куча грязных носков на пуфике на третьем фото убила. Настолько, видимо, привычная картина, что даже не обратили внимания, когда выкладывали фото.
Шатал насос всё о бабушках радеет У бабушек, кстати, налоги на недвигу не изменились, в отличие от "викторианских".
Никаких там пробок нет
Правда-правда? Ниразу ни одного дня?
викторианским стилем и не пахнет, там нет вообще единого стиля, лишь попытка что-то с чем-то объединить в кухне и в гостиной. Разномастно всё.
Ну и ну!!!!!!
Вот Вам и плоская шкала налогов! Кому до зарплаты не хватает, а кому жемчуг мелок.