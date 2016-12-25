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Западно-христианский мир празднует в воскресенье, 25 декабря, главный для себя религиозный праздник — Рождество Христово.

В более чем 100 странах мира этот день имеет статус государственного праздника.

Если говорить непосредственно о религии, то отмечают Рождество сегодня не только католики, но и приверженцы протестантских ветвей христианства, а также православные ряда стран.

Впрочем, уже давно Рождество в мире стало не только религиозным, но и светским праздником, который объединяет и людей, не причисляющих себя к верующим.

Православное Рождество, напомним, празднуется 7 января. Кстати, довольно часто в обществе обсуждаются инициативы, сводящиеся к тому, чтобы восточные и западные христиане одновременно отмечали Рождество.

Так, совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил России вернуться к юлианскому календарю и отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

