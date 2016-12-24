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Самолет с американскими футболистами, играющими за "Миннесоту Вайкингс", выкатился за взлетно-посадочную полосу, а затем застрял, пишет РИА "Новости".
ЧП случилось в пятницу, 23 декабря, в международном аэропорту штата Висконсин. Самолет после посадки застрял в газоне. Футболисты ждали пока их выпустят из самолета больше четырех часов.
Пока неизвестно почему самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Известно, что после посадки одно из задних шасси самолета "соскользнуло" с посадочной полосы в траву.
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