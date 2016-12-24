Фото: marieclaire.ru
Состояние американской актрисы Кэрри Фишер, известной по "Звездным войнам", стабилизировалось. Ранее она пережила сердечный приступ на борту самолета, пишет газета "Известия".
Как пишет издание, актриса уже переведена в стационар. Медики оценивают ее состояние как стабильное.
Ранее СМИ писали, что актрисе стало плохо в самолете. Она летела из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер оказал помощь врач, который также летел в самолете. По прилету, ее госпитализировали.
Напомним, актрисе 60 лет. В "Звездных войнах" она сыграла принцессу Лею.
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