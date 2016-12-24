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Жителя Белокурихи задержали по подозрению в неправомерном завладении автомобилем знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, полицейские остановили автомобиль "Тойота Карина". За рулем находился 32-летний мужчина, который не смог показать документы на автомобиль. В салоне авто был еще один мужчина, который спал. Как выяснилось, спящий и есть владелец машины.

Полицейскому хозяин авто рассказал, что с товарищем они выпили спиртные напитки и сели в машину погреться, после этого он уснул и больше ничего не помнит. Но, вместе с тем, рассказал, что за руль никому садиться не разрешал. Водитель отрицать своей вины не стал и признался, что кататься по городу на автомобиле он поехал без разрешения.

Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье: "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".