Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru, vk.com/pioneer_mall, skyscrapercity.com
Подходящий к концу 2016 год запомнился для жителей Барнаула появлением немалого количества городских новинок – краевая столица приросла новыми объектами, зданиями и элементами благоустройства.
Портал Amic.ru составил десятку таких объектов, вызвавших живой интерес у горожан.
Лестница в Нагорном парке
Реконструированный мост через Барнаулку на проспекте Ленина
Подсветка нового моста через Обь
Реконструированный мост через Барнаулку на проспекте Социалистическом
Перинатальный центр ДАР
Торгово-развлекательный центр Galaxy
Торгово-развлекательный центр "Пионер"
Самый крупный в Сибири комплекс открытых бассейнов "Пляж"
Первый барнаульский McDonald’s в ТЦ "Лето"
Торгово-офисный центр "Гулливер"
Комментарии
И ни одного завода или производства...
Владислав 25 декабря 2016 г. 07:03
Что тебе мешает построить завод?
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Россия в результате падения коммунизма потеряла 300 лет истории.
25.12.2016 07:03 Владислав
Любитель заводов, езжай на урал... к суровым мужикам, а у нас тут не надо природу засирать. Необходимо развивать аграрию и животноводство - экологически чисто и вкусно.
ЗГ, запах сена и гамна, это ....одина моя, не?!
Кроме перинатального центра всё фуфел.
ЗГ 25 декабря 2016 г. 10:04 Поперек линии партии идете. Партия сказала - у нас край туристический, они природу за га дят
ЗГ++++ А кроме заводов что, нельзя фабрики открыть? Те же текстильные.
текстильные
откуда сырье тянуть для текстильного - с узбекистона ? так этот текстиль тут золотым станет не лезь, cyкил, в чем не разбираешься