Фото: ipsalagazetesi.com
Легендарная стюардесса Весна Вулович, которая одна выжила в авиакатастрофе 1972 года, умерла в Белграде, сообщает Lenta.ru.
Как пишет издание, друзья Весны забеспокоились, что та не отвечает на звонки и вызвали спасателей. Тело женщины было найдено в ее квартире 23 декабря. Смерть наступила несколько дней назад.
Отметим, что Весна Вулович пережила авиакатастрофу 44-летней давности. Предположительно,тогда самолет начал падать из-за взрыва бомбы, которую пронесли на воздушное судно хорватские националисты. Женщина упала с высоты 10 160 метров. Позже этот факт признали мировым рекордом.
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Как в фильме Пункт назначения.