Фото: ngnovoros.ru
Российские школьники хуже всех остальных предметов знают историю своих регионов. К такому выводу пришел Рособрнадзор после оценки качества отечественного образования. Об этом пишет "ФАН".
В проекте приняли участия около 50 тысяч школьников. Они должны были назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками.
Также проект показал, что современные ученики плохо работают с картами.
Комментарии
зачем нам история региона, мы историю рима учим
Демидов? зачет?
Ползунов?
Амурсана