Пожарные продолжают вести работы на месте пожара на барнаульском радиозаводе. Как сообщает с места события читатель ИА "Амител" , здание продолжает
дымить, иногда видны искры или проблески огня. На вопрос читателя "снова загорелось?", пожарный ответил "он и не прекращал".
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Между тем, днем 23 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ Алтайского края сообщила, что спасатели долго будут работать на месте пожара. Дело в том, что здание до сих пор тлеет и может вспыхнуть новый пожар. Сотрудники МЧС продолжают вести проливочные работы.
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Пожар на радиозаводе возник 22 декабря в 7 утра. Спасатели боролись с огнем более 10 часов. В итоге удалось избежать человеческих жертв и распространения огня на большую площадь. Причин пожара пока неизвестны.
Комментарии
это кто http://old.amic.ru/actions/good/4001/ постоянно мелькает в фотках
Romchic зарегистрированный 24 декабря 2016 г. 21:44
чё понравилась?
Знаменитая у узких кругах форумчан Алена Ш.
Romchic зарегистрированный 24 декабря 2016 г. 21:44 это кто http://old.amic.ru/actions/good/4001/ постоянно мелькает в фотках
Удачненько так залила личный фотоархив в "Хорошее настроение". Хороша плутовка )))
ЗЫ На паре фоток заметил табличку на заднем фоне "РДК с. Бурла". Почти землячка
Ипонамать зарегистрированный 24 декабря 2016 г. 23:47 Знаменитая у узких кругах форумчан Алена Ш.
Мать, помнится ты мне как-то признавалась, что твои фотки? Солгала или?
опять загадки, амиковский ник какой?
жив курилка
Romchic зарегистрированный 25 декабря 2016 г. 01:50 опять загадки, амиковский ник какой?
Может Calibr или Анна Владимировна?