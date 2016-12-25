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Возгорание магазина произошло в Бийске в ночь на воскресенье, 25 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:03. Через девять минут пожар локализован, еще через пять минут ликвидирован.
На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекалось восемь человек личного состава и четыре единицы техники.
Комментарии
Это вам не радиозавод тушить)))). У нас до сих пор горит)))
и че за новость?какой магазин?где?где фото?зачем такие безликие новости выкладывать
Это потому что магазин в Бийске всего один. Он сгорел. Все население города без продуктов.