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Около 54 тысяч жителей немецкого Аусбурга будут эвакуировать утром в воскресенье, 25 декабря, перед взрывом бомбы времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА "Новости".
Всех граждан попросили покинуть свои дома и собраться в убежищах, которые расположены в школах и спортзалах. Также потребуется эвакуация местной больницы.
Как сообщается, бомба весом более четырех тонн была найдена во время стройки. Скорее всего, это устройство принадлежало вооруженным силам Великобритании. Бомба является самым большим взрывным устройством когда-либо найденной в Аугсбурге.
Церковные службы в этом городе отменены.
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Про бомбу в фатерлянде новость нашли, а про митинг в Новосибирске против повышения тарифов ничего не известно?
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