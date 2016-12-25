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Следователи задержали в Москве подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Мужчина, который является сожителем родственницы ребенка, признался в преступлении.Об этом пишет "РБК".
Отметим, что тело ребенка с многочисленными колото-резаными ранами было найдено днем 24 декабря в квартире по улице Ферганская в Москве.
Известно, что в этой же квартире находилась пожилая женщина и четырехлетний ребенок. Есть информация, что эту квартиру снимала семья из Киргизии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все причины произошедшего.
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