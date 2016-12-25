Фото: vk.com/barneos22
Возгорание частного жилого дома произошло в Барнауле в ночь на воскресенье, 25 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:08. Огонь удалось локализовать через 18 минут, еще через 15 минут ликвидировать.
На тушение пожара выезжали 30 сотрудников РСЧС. Из них 21 человек из ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как сообщают подписчики паблика Barnaul22, пожар произошел в центре Барнаула.
"Между улицами Никитина и Короленко, в районе улицы Промышленная, горит жилой дом. Про жертв ничего неизвестно. Много машин пожарной части и скорые с реанимацией подъезжают. Дом сгорел полностью",- пишут местные жители.
Комментарии
Завод сгорел, дом сгорел. Возникает закономерный вопрос: "Для чего нужны пожарные ?". Видимо, чтобы предписания выдавать и штрафовать.