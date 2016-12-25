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Самолет, летевший из Торонто в Лондон, экстренно приземлился в Ирландии из-за того, что 10-летней девочке стало плохо во время полета, сообщает "РБК".
Известно, что на борту находились 230 пассажиров. Ребенку оказали медицинскую помощь во время полета. Когда самолет приземлился, девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Издание пишет, что ребенок имел проблемы со здоровьем. Есть информация,что у девочки случился сердечный приступ. Неизвестно гражданкой какой страны была девочка.
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