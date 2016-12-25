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Итальянские спасатели завершили операцию по спасению примерно 130 туристов, которые застряли на фуникулере на горнолыжном курорте Брей-Червиния в области Валле-д'Аоста. Об этом пишет "ФАН".
Люди провисели несколько часов запертыми в кабинах на высоте более 2500 метров. Фуникулер, скорее всего, остановился из-за сильного ветра.
На улице также шел сильный снег, а вечером сгустились сумерки. Тогда на помощь итальянцам пришли спасатели из Швейцарии, они направили на место происшествия вертолет.
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