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Впервые в Барнауле в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет новогодняя Литургия в Никольском храме, сообщается на официальном сайте Алтайской митрополии.
"Ее особенность в том, что она будет молодежной. Возглавит богослужение молодой священник, штатный клирик Никольского храма иерей Валентин Михайлов",- сказано в сообщении.
После Литургии верующих ждет молебен на начало Нового года, а затем — чаепитие и небольшой сюрприз от организаторов.
Начало назначено на 23.30. Примерное окончание Божественной литургии с молебном — в 02.00.
Комментарии
В общем у РПЦ - корпоратив. В качестве сюрприза будет стриптиз?