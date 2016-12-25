Самолет Министерства обороны Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом пишет "ТАСС".
В настоящий момент организованы его поиски. На борту находилось порядка 100 человек. В самолете летели музыканты и журналисты.
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Самолет Министерства обороны Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом пишет "ТАСС".
В настоящий момент организованы его поиски. На борту находилось порядка 100 человек. В самолете летели музыканты и журналисты.
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Комментарии
Через 20 минут над российской акваторией Чёрного моря
там был Басков Лазарев и Джигурда.И Якубович.
11-58 откуда инфа? Везде пишут военные+музыканты+ журналисты. Поименно не нашел
какая-то плохая закономерность-как обычно в выходной
Шутка юмора, непонятливый.
где где? просто придумал.
Дайте человеку помечтать под новый год!
- гость - 25 декабря 2016 г. 12:12 Шутка юмора, непонятливый. ++++++++++++++++ Самолёт упал,погибло 91 человек , а у тебя шутка юмора хреновая получилась,как и остальных "мечтателей"
Якубович в этом списке точно лишний.
казимир, а ты гонял на 154-м или только на аербасах?
Казимир. +, к тому же мечтатели забыли, что там военные летели, помимо из их мечты Лазаревой и других
12-31, это ты гонял на мопеде за водкой, а он работал
12-31, это ты гонял на мопеде за водкой, а он работал
чуваки вагнера летели позверствовать
Anarchy , "военные" в Ансамбле песни и пляски условные,а вот экипаж ,да - военный ,самолёт приписан к МО ,плюс,конечно, гражданские артисты ,подписавшиеся на новогодний "чёс" перед нашим военным контингентом в Сирии. В 100 семей горе пришло , но местные дровосеки юморят : скрепы,духовность ,возрождение наглядно демонстрируют.
Ну что господа! Как всегда закрываем Новый Год с такими подарками. Практически каждый Год. Опять позор на весь Мир. Как бы сказала моя мама: Стыд головушке.
Сокол ,надо с дельталёта рухнуть и живым остаться , чтобы в трагедии видеть позор. : не зная АБСОЛЮТНО ничего о причинах ,заявлять глупость ?! *становись в один ряд с вышестоящими "юмористами-дровосеками"
Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту — 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что пропавший с радаров самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска. Лайнер, по слвоам собеседника, скорее всего упал в горной части Краснодарского края. По предварительным данным, причиной крушения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования, добавил источник.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
Сталинский Сокол, ну закудахтал.Какой позор, авиационные катастрофы это общее горе
неделю назад в Тикси рухнул Ил-18 с военными. Вопрос -на какой помойке МО берет старые самолеты?
на фото ил-86, амик как всегда жжет
Казимир, понятно, рано смотрел, там поначалу говорили все подряд.//// Сокол, конец года всегда тяжёлый. Всякие катастрофы и т.д.
Новые сирийские жертвы? Я бы не стал садиться в один самолёт с "журналистами" 1 канала и звезды.
"Вопрос -на какой помойке МО берет старые самолеты?" ---------- В России. Бюджет минобороны на 2016 год три триллиона рублей. На всё не хватает
Он мог мечтать о пропаже конкретных лиц, а не о гибели 91 человека! И тем более крушении какого-либо самолета!
Ту-154 - Б - 2 85572, переговоры с вышкой перед взлётом: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/85572.mp3 * взято с авиафорума.
Щас вован размышляет... всем давать Героев России или другими цацками отмахиваться?
Что же такое? Не должно быть столько тех.неисправностей, а ошибок в пилотировании... даже слов не должно быть таких. Не должны падать дома, не должны умирать люди от непрофессионализма врачей. не должны погибать военные на каких-то войнах, где воры миллиарды гребут.
Место падения уже обнаружили. Погода в Сочи-отличная. А теперь КАЗИМИРУ. Ты вообще читать и слушать умеешь? О каких последствиях сейчас можно говорить? КАТАСТРОФА!!!! Ты вообще последнее время стал просто не выносим в своих суждениях. Я понимаю-возраст. Развитие атАросклероза. От слова Атара-бараны в голове. Это что не позор для страны! Когда перед Новым Годом падают лайнеры. Вспомни за последние десять лет именно примерно в это время.
Если так часто падают самолёты-вертолёты, то, может, уже пора на приличных летать и лётчиков учить, не экономя на учёбе. Да и лётчикам не считать себя небожителями.
У кастрюлеголовых лейборастов ,опять праздник,не?
Я сел бы за бабло с журналистами РБК ИЛИ ТЕЛЕКОНАЛА"Осадки"!
Прослушал радиообмен экипаж-диспетчер этого случая. Скажу сразу. Фразеология радиообмена на жирную двойку. В мое время, за такой радиообмен могли вырезать талон. А их было всего два. КАЗИМИР может это подтвердить. Что интересно. Диспетчер старта при занятии исполнительного старта, должен в конце всей информации дать экипажу сл: После взлета, выход-правым(левым). Даже этого нет во фразеологии. Если уж тут бардак, то что говорить за мат.часть авиатехники..
"Я сел бы за бабло с журналистами РБК ИЛИ ТЕЛЕКОНАЛА"Осадки"!" --------- Фуганок, застекли поддувало.
Жалко лишь тех, кто в том полете выполнял служебный долг или не мог отказаться от поездки в Сирию. И еще самолет.
ролдугина с кентом забыли с собой забрать!
25.12.2016 13:58
Ale XXX Жалко лишь тех, кто в том полете выполнял служебный долг ++++++ Солидарен с Вами полностью.
Шойгу отправят на помойку истории?
Сокол ,я о последствиях слова не сказал , так что про "позор страны" на твоей совести. Такие же безголовые аналитики,как ты, уже и про тех.неисправность вещают в верхней ветке,между вами какая разница : у тебя Путин виноват , у них техника , а вот объединяет вас одно : щи варить ,может и умеете , а языком промолчать до получения заключения - нет.