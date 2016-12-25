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Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров

, ИА "Амител"
На борту находилось 100 человек

Самолет Министерства обороны Ту-154, вылетевший из Сочи,  пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом пишет "ТАСС".

В настоящий момент организованы его поиски. На борту находилось порядка 100 человек. В самолете летели музыканты и журналисты.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.12.2016 11:55
Anarchy

Через 20 минут над российской акваторией Чёрного моря

0  0
25.12.2016 11:58
- гость -

там был Басков Лазарев и Джигурда.И Якубович.

0  0
25.12.2016 12:06
Anarchy

11-58 откуда инфа? Везде пишут военные+музыканты+ журналисты. Поименно не нашел

0  0
25.12.2016 12:12
- гость -

какая-то плохая закономерность-как обычно в выходной

0  0
25.12.2016 12:12
- гость -

Шутка юмора, непонятливый.

0  0
25.12.2016 12:13
- гость -

где где? просто придумал.

0  0
25.12.2016 12:17
- гость -

Дайте человеку помечтать под новый год!

0  0
25.12.2016 12:27
CALIBR

- гость - 25 декабря 2016 г. 12:12 Шутка юмора, непонятливый. ++++++++++++++++ Самолёт упал,погибло 91 человек , а у тебя шутка юмора хреновая получилась,как и остальных "мечтателей"

0  0
25.12.2016 12:27
- гость -

Якубович в этом списке точно лишний.

0  0
25.12.2016 12:31
- гость -

казимир, а ты гонял на 154-м или только на аербасах?

0  0
25.12.2016 12:32
Anarchy

Казимир. +, к тому же мечтатели забыли, что там военные летели, помимо из их мечты Лазаревой и других

0  0
25.12.2016 12:34
Anarchy

12-31, это ты гонял на мопеде за водкой, а он работал

0  0
25.12.2016 12:34
Anarchy

12-31, это ты гонял на мопеде за водкой, а он работал

0  0
25.12.2016 12:40
CALIBR

Anarchy , "военные" в Ансамбле песни и пляски условные,а вот экипаж ,да - военный ,самолёт приписан к МО ,плюс,конечно, гражданские артисты ,подписавшиеся на новогодний "чёс" перед нашим военным контингентом в Сирии. В 100 семей горе пришло , но местные дровосеки юморят : скрепы,духовность ,возрождение наглядно демонстрируют.

0  0
25.12.2016 12:41
Сталинский Сокол

Ну что господа! Как всегда закрываем Новый Год с такими подарками. Практически каждый Год. Опять позор на весь Мир. Как бы сказала моя мама: Стыд головушке.

0  0
25.12.2016 12:47
CALIBR

Сокол ,надо с дельталёта рухнуть и живым остаться , чтобы в трагедии видеть позор. : не зная АБСОЛЮТНО ничего о причинах ,заявлять глупость ?! *становись в один ряд с вышестоящими "юмористами-дровосеками"

0  0
25.12.2016 12:49
- гость -

Сталинский Сокол, ну закудахтал.Какой позор, авиационные катастрофы это общее горе

0  0
25.12.2016 12:52
Anarchy

Казимир, понятно, рано смотрел, там поначалу говорили все подряд.//// Сокол, конец года всегда тяжёлый. Всякие катастрофы и т.д.

0  0
25.12.2016 13:01
- гость -

Он мог мечтать о пропаже конкретных лиц, а не о гибели 91 человека! И тем более крушении какого-либо самолета!

0  0
25.12.2016 13:03
CALIBR

Ту-154 - Б - 2 85572, переговоры с вышкой перед взлётом: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/85572.mp3 * взято с авиафорума.

0  0
25.12.2016 13:11
- гость -

Что же такое? Не должно быть столько тех.неисправностей, а ошибок в пилотировании... даже слов не должно быть таких. Не должны падать дома, не должны умирать люди от непрофессионализма врачей. не должны погибать военные на каких-то войнах, где воры миллиарды гребут.

0  0
25.12.2016 13:12
Сталинский Сокол

Место падения уже обнаружили. Погода в Сочи-отличная. А теперь КАЗИМИРУ. Ты вообще читать и слушать умеешь? О каких последствиях сейчас можно говорить? КАТАСТРОФА!!!! Ты вообще последнее время стал просто не выносим в своих суждениях. Я понимаю-возраст. Развитие атАросклероза. От слова Атара-бараны в голове. Это что не позор для страны! Когда перед Новым Годом падают лайнеры. Вспомни за последние десять лет именно примерно в это время.

0  0
25.12.2016 13:14
- гость -

Если так часто падают самолёты-вертолёты, то, может, уже пора на приличных летать и лётчиков учить, не экономя на учёбе. Да и лётчикам не считать себя небожителями.

0  0
25.12.2016 13:49
Сталинский Сокол

Прослушал радиообмен экипаж-диспетчер этого случая. Скажу сразу. Фразеология радиообмена на жирную двойку. В мое время, за такой радиообмен могли вырезать талон. А их было всего два. КАЗИМИР может это подтвердить. Что интересно. Диспетчер старта при занятии исполнительного старта, должен в конце всей информации дать экипажу сл: После взлета, выход-правым(левым). Даже этого нет во фразеологии. Если уж тут бардак, то что говорить за мат.часть авиатехники..

0  0
25.12.2016 13:58
Ale XXX

Жалко лишь тех, кто в том полете выполнял служебный долг или не мог отказаться от поездки в Сирию. И еще самолет.

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25.12.2016 14:04
Сталинский Сокол

25.12.2016 13:58

Ale XXX Жалко лишь тех, кто в том полете выполнял служебный долг ++++++ Солидарен с Вами полностью.

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25.12.2016 14:38
- гость -

Шойгу отправят на помойку истории?

0  0
25.12.2016 15:28
CALIBR

Сокол ,я о последствиях слова не сказал , так что про "позор страны" на твоей совести. Такие же безголовые аналитики,как ты, уже и про тех.неисправность вещают в верхней ветке,между вами какая разница : у тебя Путин виноват , у них техника , а вот объединяет вас одно : щи варить ,может и умеете , а языком промолчать до получения заключения - нет.

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