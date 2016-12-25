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Пропажу с радаров самолета Ту-154 подтвердили в Минобороны. Воздушное судно выполняло плановый полет с аэродрома Адлера. Об этом пишет РИА "Новости".
Самолет вылетел а 5.40 (мск). Он пропал после взлета. На борту лайнера находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что на самолете летели журналисты и музыканты. Самолет направлялся в Сирию.
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на фото самолет ближе к ил-86
В РОССИИ 08:46, 25 декабря 2016 Источник сообщил о предполагаемом месте падения ТУ-154 Минобороны На место отправлены спасательные суда
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В акватории Черного моря обнаружено предполагаемое место падения Ту-154 Минобороны РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда", - сказал собеседник агентства.
Соболезнования родственникам погибших...........
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