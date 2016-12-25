Фото: pixabay.com
Ошибка пилотирования или техническая неисправность могли стать причиной падения самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. Об этом пишет РИА "Новости",ссылаясь на источник.
Напомним,самолет взлетел из Адлера в 5.40 (мск). Вскоре он пропал с радаров. На борту летели военные, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Они летели в Сирию.
Комментарии
Специалисты называют техническую неисправность причиной крушения самолета +++++++++++++++++ У нас очень крупные специалисты - вангователи : используя абстрактивные собственные заключения,делают 100 % выводы.
Техническая неисправность в высшем руководстве страны.
Где хваленые суперджеты, что на севере, что здесь старенькие советские самолеты бьются.
25.12.2016 13:24 - гость - Где хваленые суперджеты, что на севере, что здесь старенькие советские самолеты бьются. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Запретили Суперпуперджеты из-за дефекта хвоста.
что за крысы тут постятся, где соболезнования? 92 человека погибли, летели в Сирию, наверняка теракт
Каждую неделю гибнут люди, то отравились 100 чел, то самолет рухнул, то дети разбились... ощущение войны, жуть
- гость - 25 декабря 2016 г. 14:27 соболезнование-это лицемерие, кто его выражает обычно врёт
Меня гнетут смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла - медальон... То посла нашего застрелили, теперь это. Сомневаюсь я, что это из-за неисправности самолёта.
Ирина 25 декабря 2016 г. 15:06 33-х летний туполь шваркнулся? думаешь сахарку подкинули?
Старый 25 декабря 2016 г. 13:58
Тебя скорее запретили... Изучи вопрос внимательнее.