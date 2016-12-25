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Новости

ТАСС: самолет Минобороны упал в Черное море

, ИА "Амител"
На борту находились военные, артисту и журналисты

Фото: pixabay.com

Самолет Минобороны, пропавший рано утром 25 декабря с радаров, упал в Черное море. Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на источник.

Как пишет издание, уже успели найти шасси. В 1,5 километрах от берега. Министр Обороны Сергей Шойгу проводит совещания по факту случившегося ЧП.

Как сообщало ранее ИА "Амител" , самолет летел из Сочи в Сирию. На борту находилось  83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них военные, артисты и журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", пишет газета "Известия".

Официальных данных о месте крушения от МЧС пока нет.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.12.2016 13:26
гость

Уходящий год добирает за собой.... Очень даль. Земля пухом...

0  0
25.12.2016 13:36
- гость -

В море он упал. Спасательные катера и авиация на месте работают уже. Обшивку нашли только что.

0  0
25.12.2016 13:40
- гость -

В 5 км от берега упал. https://yandex.ru/maps/?text=43°28%2705"N%20039°49%2747"E&l=map&source=wizgeo&sll=39.829719%2C43.468054&mode=search&sspn=19.028320%2C12.801664&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D34.188%252C43.229%26spn%3D14.335%252C5.719%26text%3DKaradeniz&ll=39.830153%2C43.471405&z=13

0  0
25.12.2016 13:43
Anarchy

Шасси в 1,5км от берега, пятно в 6км. Теракт?

0  0
25.12.2016 14:20
Элвис - Массажу

Вам не понять Русских. Арифметику себе.. оставьте.

0  0
25.12.2016 14:24
Элвис

Капец будет, если его сбили наши соседи. :/

0  0
25.12.2016 14:40
Массаж мозга

"Вам не понять Русских." --------- Ну да. Я русский некоторых русских не понимаю. Причём здесь национальность вообще? Законы физики, логики, этики и т.д. одни для всех, независимо от национальности.

0  0
25.12.2016 14:43
Anarchy

Элвис, если никак не скрыть теракт, то виновны будут или Сирийские внедренцы, или хохлы. Без вариантов

0  0
25.12.2016 14:47
Элвис - Массажу

Какие формально очевидные вещи говорите... Зачем умножаете эмоции и внутренние позывы на штуки/килограммы??!!!?

0  0
25.12.2016 14:49
Элвис - Массажу

"Элвис, если никак не скрыть теракт, то виновны будут или Сирийские внедренцы, или хохлы. Без вариантов" == Как раз в установлении причин возможен объективный подход.

0  0
25.12.2016 14:52
Anarchy

Хронология говорит, что исчез с экранов радаров в 5:59. То есть , 6-00 стоял таймер. 20 минут полёта. Кто помнит, на какой минуте египетский борт изчез? Не на 20 тоже?? Гуглить с телефона неудобно

0  0
25.12.2016 14:55
Массаж мозга

Элвис, я и вас не понимаю. Просто глупее и оскорбительнее фразы , чем "вам не понять русских" трудно представить. Получается, что русские - как косяк сельди в океане - как то держатся все вместе, все с единым взглядом на реальность, но вот не все их могут понять

0  0
25.12.2016 15:03
Элвис- Массажу

Фраза- не жестче количественного отнятия погибших артистов хора им. Александрова в подобном ракурсе. ВСЕ верно я сказал, ели так и "не понимаете".

0  0
25.12.2016 15:06
Элвис

А хоть Русский, хоть Еврей- подход один.

0  0
25.12.2016 15:11
Массаж мозга

Элвис, вы же начали возражать по поводу количества желающих. Так чем же вас не устраивает элементарный количественный аргумент. Без слёз и соплей, ибо люди мрут каждый день в бОльших количествах и никакая интернет-публика не плачет и не соболезнует, потому что не знает этих людей.

0  0
25.12.2016 15:17
Массаж мозга

Как понять русских в таком разрезе? Русские поют "боже уаря храни", а потом этого царя расстреливают. Русские хотят построить коммунизм во всем мире, но не смогли построить даже у себя. Русские читают "не употреблять внутрь" и пьют ядовитую жидкость. И т.д... я рад за вас, что вы всё это понимаете. Может объясните?

0  0
25.12.2016 15:20
Элвис - Массажу

Объясню специально для вас. Было условно 1000 артистов-россиян, пожелавших поздравить наших военных в Сирии. Этому позыву было множество противников. После, выясняется, что самолет с хором сбили одни из этих мразей, в результате чего, по одной логике желающих артистов станет 1000 минус тридцать. по другой логике желающих станет 10 000. Ясно?

0  0
25.12.2016 15:24
- гость -

Элвис - Массажу 25 декабря 2016 г. 15:20

Самолёт в Тикси тоже сбили?

0  0
25.12.2016 15:25
Массаж мозга

Элвис, в ваших объяснениях слишком много допущений. Сколь было, сколько стало, какие мрази сбили (и точно ли сбили) - откуда вам знать? И не бывает одной или другой логики. Логика либо есть, либо её нет.

0  0
25.12.2016 15:27
Элвис - анониму 15-24

Что за бред? нет конечно! Я не говорю, что этот "сбили" "Вы тоже симпатизируете фюреру"?

0  0
25.12.2016 15:28
- гость -

Элвис - анониму 15-24 25 декабря 2016 г. 15:27 А какой сбили?

0  0
25.12.2016 15:30
- гость -

Элвис - анониму 15-24 25 декабря 2016 г. 15:27 Какому фюреру? Ты точно не поехавший?

0  0
25.12.2016 15:33
Элвис - Массажу

Вы про теракт" - тоже говорили... "Откуда вам знать"? а смысл только один (если не уводить тему)- после этого случая количество желающих вылететь в Сирию артистов по одному мнению сократиться, по другому- увеличиться.

0  0
25.12.2016 15:40
CALIBR

Немного проясню насчёт возможности теракта.

1. про имеющейся информации ,самолёт должен был садиться на дозаправку в Моздоке,но по М.У. ушёл на запасной Сочи. 2. Аэропорт Адлер,кроме международного,ещё и правительственный,меры безопасности,априори,на высоте. 3.В начале шестого утра ,по любому должны быть свидетели взрыва,падения,грохота-упал в 1.5 км. от береговой черты,глубина 70 м. Ноль свидетелей. Погода была хорошая - видимость 10 км.

Развитие ч.с. стремительное - они не успели слова сказать в эфир .Как известно,отказ любого из трёх двигателей не является критическим. Взлёт был от начала полосы.

0  0
25.12.2016 15:54
Anarchy

Казимир, по другим источникам шасси 1.5 км, пятно 6км, + недоклад о проблемах. Все мгновенно произошло. Как по египетскому сценарию.

0  0
25.12.2016 15:55
Anarchy

Про радар подожднм, что скажут, с какой высоты погас

0  0
25.12.2016 16:03
CALIBR

по другим источникам шасси 1.5 км, пятно 6км, ++++++++++++++ Алекс.,надо ждать пока "пена" уляжется , а это пару дней. Достаточный пример - с катастрофой борта , вылетевшего из Каира, там тоже первые два - три дня чего только не буровили. * у меня есть свои думки,связанные с техникой пилотирования на взлёте , но местному "бомонду" типа рубанка и прочих ,будет ни о чём, а учитывая закрытость расследования у МО , то навряд ли гражданам суждено будет знать и об ИЛ-18 и о ТУ-154,ведь наши военные асСы - лучшие в мире и ошибаться не могут,в принципе. Таков тренд.

0  0
25.12.2016 16:05
CALIBR

Про радар подожднм, что скажут, с какой высоты погас +++++++++++++++ Не определяет на этой высоте , да мы и не в курсе ,была ли соответствующая аппаратура на самолёте и была ли включена...,ведь это МО ..

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25.12.2016 16:05
- гость -

CALIBR зарегистрированный 25 декабря 2016 г. 16:03 калибр, а правда ли, что военные пилоты малость "того"(своеобразные) по сравнению с пилотами ГА?

0  0
25.12.2016 16:08
Anarchy

Казимир, только что сказали, что самолёт летел не 20, а 2 минуты . 5-25 взлет, 5-27 изчез. С такой дезой, согласен, ты прав

0  0
25.12.2016 16:15
CALIBR

а правда ли, что военные пилоты малость "того"(своеобразные) по сравнению с пилотами ГА? ++++++++++++ Это вечный спор "пиджаков" и " сапогов" и он бесконечен ). Решается просто : каждый специалист "заточен" на то чему учили,у истребителя "цель вижу-атакую",пилота - довезти безопасно из пункта "А" в пункт "Б". * а своеобразные люди есть и в танковых войсках и на местном форуме диванных аналитиков из граждан. )

0  0
25.12.2016 16:19
Массаж мозга

"Вы про теракт" - тоже говорили... "Откуда вам знать"?" ---------- Я только предположил, исходя из имеющейся информации, но никак не утверждал.

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25.12.2016 16:27
Элвис - Массажу

Ну так и я не утверждал!!! вы прикалываетесь, или ... ? Чушь какая-то.

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25.12.2016 16:39
- гость -

Элвис - Массажу 25 декабря 2016 г. 16:27

Ты брызнул слюнкой про "После, выясняется, что самолет с хором сбили одни из этих мразей, " ты или трусы надень или изъясняйся вменяемей!

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