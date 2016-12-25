Фото: pixabay.com
Утром в воскресенье, 25 декабря, произошло крушение самолета Минобороны. Воздушное судно направлялось из Сочи в Сирию. На борту находились военные, журналисты и артисты.
25 декабря. Время московское:
14.51 — Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
14.09 — СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили о гибели всех находившихся на Ту-154
13.17 - Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность
12.20 — Комиссия Минобороны вылетела в Сочи для расследования крушения
11.57 — Расследование крушения Ту-154 передано в Центральный аппарат СК
11.12 - Минобороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154
10.37 — стало известно, что на борту находилось 92 человека
09.15 — обломки лайнера находятся на глубине 50-70 метров
9.06 — спасатели отправились к месту крушения
6.59 — в шести километрах от берега Черного моря найдены фрагменты самолета
6.24 — в Сочи были хорошие погодные условия
6.21- стало известно, что на борту находилось девяносто два человека
6.14 — начаты поиски самолета
6.00 — на борту находились журналисты, артисты и военные
5.59 - самолет пропал с радаров
5.40. — самолет вылетел из аэропорта Адлера.
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